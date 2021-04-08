https://ria.ru/20210408/napadenie-1727328012.html

Житель Тверской области набросился с ножом на двух полицейских

Житель Тверской области набросился с ножом на двух полицейских

Тверской селянин набросился с ножом на двух полицейских, один из них в больнице, нападавший задержан, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T11:10

2021-04-08T11:10

2021-04-08T11:31

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Тверской селянин набросился с ножом на двух полицейских, один из них в больнице, нападавший задержан, сообщается на сайте СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего жителя поселка Новозавидовского, подозреваемого в совершении посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)... Местонахождение подозреваемого в совершении преступления установлено, он задержан, решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения", - говорится в сообщении.По данным следствия, вечером 7 апреля полицейские прибыли в поселок Новозавидовский после жалоб на местного жителя и поместили его в служебную машину, чтобы доставить в отдел. Отмечается, что, находясь в автомобиле, подозреваемый достал нож и нанес одному из полицейских удары в область шеи и спины, а другому – не менее одного удара в область головы, после чего скрылся. Одному из полицейских медпомощь была оказана на месте, другой доставлен в больницу.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, проведены осмотры служебного автомобиля и места происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы.

https://ria.ru/20210322/napadenie-1602300502.html

https://ria.ru/20210407/taksist-1727223543.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия