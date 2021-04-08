https://ria.ru/20210408/napadenie-1727328012.html
Житель Тверской области набросился с ножом на двух полицейских
Житель Тверской области набросился с ножом на двух полицейских
Тверской селянин набросился с ножом на двух полицейских, один из них в больнице, нападавший задержан, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T11:10
2021-04-08T11:10
2021-04-08T11:31
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_105:441:2962:2048_1920x0_80_0_0_1816f188382f9a0b6b1e248ef6d759e1.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Тверской селянин набросился с ножом на двух полицейских, один из них в больнице, нападавший задержан, сообщается на сайте СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего жителя поселка Новозавидовского, подозреваемого в совершении посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)... Местонахождение подозреваемого в совершении преступления установлено, он задержан, решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения", - говорится в сообщении.По данным следствия, вечером 7 апреля полицейские прибыли в поселок Новозавидовский после жалоб на местного жителя и поместили его в служебную машину, чтобы доставить в отдел. Отмечается, что, находясь в автомобиле, подозреваемый достал нож и нанес одному из полицейских удары в область шеи и спины, а другому – не менее одного удара в область головы, после чего скрылся. Одному из полицейских медпомощь была оказана на месте, другой доставлен в больницу.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, проведены осмотры служебного автомобиля и места происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы.
https://ria.ru/20210322/napadenie-1602300502.html
https://ria.ru/20210407/taksist-1727223543.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_1248:782:2936:2048_1920x0_80_0_0_c7c18aa1b9eacd27a96450b49a50264a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости.
Тверской селянин набросился с ножом на двух полицейских, один из них в больнице, нападавший задержан, сообщается на сайте СК РФ
.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего жителя поселка Новозавидовского, подозреваемого в совершении посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)... Местонахождение подозреваемого в совершении преступления установлено, он задержан, решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения", - говорится в сообщении.
По данным следствия, вечером 7 апреля полицейские прибыли в поселок Новозавидовский после жалоб на местного жителя и поместили его в служебную машину, чтобы доставить в отдел. Отмечается, что, находясь в автомобиле, подозреваемый достал нож и нанес одному из полицейских удары в область шеи и спины, а другому – не менее одного удара в область головы, после чего скрылся. Одному из полицейских медпомощь была оказана на месте, другой доставлен в больницу.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, проведены осмотры служебного автомобиля и места происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы.