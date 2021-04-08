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Житель Тверской области набросился с ножом на двух полицейских
Житель Тверской области набросился с ножом на двух полицейских
Тверской селянин набросился с ножом на двух полицейских, один из них в больнице, нападавший задержан, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T11:10
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россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Тверской селянин набросился с ножом на двух полицейских, один из них в больнице, нападавший задержан, сообщается на сайте СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего жителя поселка Новозавидовского, подозреваемого в совершении посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)... Местонахождение подозреваемого в совершении преступления установлено, он задержан, решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения", - говорится в сообщении.По данным следствия, вечером 7 апреля полицейские прибыли в поселок Новозавидовский после жалоб на местного жителя и поместили его в служебную машину, чтобы доставить в отдел. Отмечается, что, находясь в автомобиле, подозреваемый достал нож и нанес одному из полицейских удары в область шеи и спины, а другому – не менее одного удара в область головы, после чего скрылся. Одному из полицейских медпомощь была оказана на месте, другой доставлен в больницу.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, проведены осмотры служебного автомобиля и места происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы.
https://ria.ru/20210322/napadenie-1602300502.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Житель Тверской области набросился с ножом на двух полицейских

11:10 08.04.2021 (обновлено: 11:31 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Тверской селянин набросился с ножом на двух полицейских, один из них в больнице, нападавший задержан, сообщается на сайте СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего жителя поселка Новозавидовского, подозреваемого в совершении посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)... Местонахождение подозреваемого в совершении преступления установлено, он задержан, решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, вечером 7 апреля полицейские прибыли в поселок Новозавидовский после жалоб на местного жителя и поместили его в служебную машину, чтобы доставить в отдел. Отмечается, что, находясь в автомобиле, подозреваемый достал нож и нанес одному из полицейских удары в область шеи и спины, а другому – не менее одного удара в область головы, после чего скрылся. Одному из полицейских медпомощь была оказана на месте, другой доставлен в больницу.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, проведены осмотры служебного автомобиля и места происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы.
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