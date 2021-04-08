https://ria.ru/20210408/nablyudateli-1727405224.html

В ОП РФ обсудили подготовку наблюдателей к выборам 2021 года

В ОП РФ обсудили подготовку наблюдателей к выборам 2021 года

Участники онлайн-совещания с представителями региональных общественных штабов по наблюдению за выборами 2021 года обсудили практику работы наблюдателей и... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T16:51

2021-04-08T16:51

2021-04-08T16:51

удмуртская республика (удмуртия)

общество

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Участники онлайн-совещания с представителями региональных общественных штабов по наблюдению за выборами 2021 года обсудили практику работы наблюдателей и поделились ви́дением развития деятельности общественных штабов на региональном уровне. Мероприятие прошло на площадке Общественной палаты РФ 8 апреля. Выступая на совещании, председатель координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев обратил внимание слушателей на провокации, которые организуют "гастролеры" в разных регионах страны. По его словам, недавно в Удмуртской Республике представительница малоизвестного московского СМИ заявила о якобы массовом недопуске журналистов на избирательный участок. "Когда мы выехали туда, выяснилось, что речь идет исключительно об одном человеке, о женщине из группы провокаторов, которая явилась на участок в 7 утра, заявив, что была аккредитована от малоизвестного московского сетевого издания, которое к тому же не имеет официальную регистрацию. Члены избирательной комиссии взяли паузу, чтобы выяснить детали этой ситуации, и через 15 минут допустили ее на участок. Однако фейковая новость о массовом недопуске журналистов на участок все же была запущена", – отметил Григорьев.Его слова подтвердил Рашид Хуснутдинов, председатель общественной палаты Удмуртии. "Один из уроков, которые мы для себя усвоили в ходе дополнительного выбора депутата регионального парламента 28 марта, заключался как раз в том, что “гастролеры” будут искать любой повод для дискредитации ситуации на местах, и вот очень яркий пример, о котором рассказал Максим Сергеевич", – добавил он. Хуснутдинов отметил, что, несмотря на сугубо локальный характер выборов, они стали хорошей тренировкой для региона, позволили извлечь важный опыт. По его словам, надо быть готовым к прибытию "гостей", к тому, что происходит в регионе, населенном пункте, также необходимо обращать внимание на мелочи, не игнорировать их. Член ОП РФ, исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Алена Булгакова в свою очередь рассказала об обучающем семинаре для независимых наблюдателей.По ее мнению, с ростом конкуренции растет значимость института независимых наблюдателей и непосредственное вовлечение гражданского общества в него. "Сейчас очень много желающих, которые после наших курсов обучения хотят стать независимым наблюдателем на участках", – добавил эксперт. Во время совещания участники также делились опытом организации работы региональных общественных штабов по вопросам информирования населения о ходе голосования, обработки сообщений с участков и своевременной их оценки.

https://ria.ru/20210324/feyki-1602707349.html

https://ria.ru/20210324/proekt-1602638770.html

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удмуртская республика (удмуртия), общество