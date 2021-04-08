Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210408/nablyudateli-1727405224.html
В ОП РФ обсудили подготовку наблюдателей к выборам 2021 года
В ОП РФ обсудили подготовку наблюдателей к выборам 2021 года
Участники онлайн-совещания с представителями региональных общественных штабов по наблюдению за выборами 2021 года обсудили практику работы наблюдателей и... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T16:51
2021-04-08T16:51
удмуртская республика (удмуртия)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727401973_0:0:3103:1746_1920x0_80_0_0_9959496bc4c8b8bf3693e07094f560e3.jpg
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Участники онлайн-совещания с представителями региональных общественных штабов по наблюдению за выборами 2021 года обсудили практику работы наблюдателей и поделились ви́дением развития деятельности общественных штабов на региональном уровне. Мероприятие прошло на площадке Общественной палаты РФ 8 апреля. Выступая на совещании, председатель координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев обратил внимание слушателей на провокации, которые организуют "гастролеры" в разных регионах страны. По его словам, недавно в Удмуртской Республике представительница малоизвестного московского СМИ заявила о якобы массовом недопуске журналистов на избирательный участок. "Когда мы выехали туда, выяснилось, что речь идет исключительно об одном человеке, о женщине из группы провокаторов, которая явилась на участок в 7 утра, заявив, что была аккредитована от малоизвестного московского сетевого издания, которое к тому же не имеет официальную регистрацию. Члены избирательной комиссии взяли паузу, чтобы выяснить детали этой ситуации, и через 15 минут допустили ее на участок. Однако фейковая новость о массовом недопуске журналистов на участок все же была запущена", – отметил Григорьев.Его слова подтвердил Рашид Хуснутдинов, председатель общественной палаты Удмуртии. "Один из уроков, которые мы для себя усвоили в ходе дополнительного выбора депутата регионального парламента 28 марта, заключался как раз в том, что “гастролеры” будут искать любой повод для дискредитации ситуации на местах, и вот очень яркий пример, о котором рассказал Максим Сергеевич", – добавил он. Хуснутдинов отметил, что, несмотря на сугубо локальный характер выборов, они стали хорошей тренировкой для региона, позволили извлечь важный опыт. По его словам, надо быть готовым к прибытию "гостей", к тому, что происходит в регионе, населенном пункте, также необходимо обращать внимание на мелочи, не игнорировать их. Член ОП РФ, исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Алена Булгакова в свою очередь рассказала об обучающем семинаре для независимых наблюдателей.По ее мнению, с ростом конкуренции растет значимость института независимых наблюдателей и непосредственное вовлечение гражданского общества в него. "Сейчас очень много желающих, которые после наших курсов обучения хотят стать независимым наблюдателем на участках", – добавил эксперт. Во время совещания участники также делились опытом организации работы региональных общественных штабов по вопросам информирования населения о ходе голосования, обработки сообщений с участков и своевременной их оценки.
https://ria.ru/20210324/feyki-1602707349.html
https://ria.ru/20210324/proekt-1602638770.html
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727401973_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_93e99f14109bf98a3ce35dda5055378f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
удмуртская республика (удмуртия), общество

В ОП РФ обсудили подготовку наблюдателей к выборам 2021 года

16:51 08.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий АньковНаблюдатели перед стартом голосования
Наблюдатели перед стартом голосования - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Участники онлайн-совещания с представителями региональных общественных штабов по наблюдению за выборами 2021 года обсудили практику работы наблюдателей и поделились ви́дением развития деятельности общественных штабов на региональном уровне. Мероприятие прошло на площадке Общественной палаты РФ 8 апреля.
Выступая на совещании, председатель координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев обратил внимание слушателей на провокации, которые организуют "гастролеры" в разных регионах страны.
По его словам, недавно в Удмуртской Республике представительница малоизвестного московского СМИ заявила о якобы массовом недопуске журналистов на избирательный участок.
"Когда мы выехали туда, выяснилось, что речь идет исключительно об одном человеке, о женщине из группы провокаторов, которая явилась на участок в 7 утра, заявив, что была аккредитована от малоизвестного московского сетевого издания, которое к тому же не имеет официальную регистрацию. Члены избирательной комиссии взяли паузу, чтобы выяснить детали этой ситуации, и через 15 минут допустили ее на участок. Однако фейковая новость о массовом недопуске журналистов на участок все же была запущена", – отметил Григорьев.
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 19:23
Общественная палата в этому году выявила более одиннадцати тысяч фейков
Его слова подтвердил Рашид Хуснутдинов, председатель общественной палаты Удмуртии. "Один из уроков, которые мы для себя усвоили в ходе дополнительного выбора депутата регионального парламента 28 марта, заключался как раз в том, что “гастролеры” будут искать любой повод для дискредитации ситуации на местах, и вот очень яркий пример, о котором рассказал Максим Сергеевич", – добавил он.
Хуснутдинов отметил, что, несмотря на сугубо локальный характер выборов, они стали хорошей тренировкой для региона, позволили извлечь важный опыт. По его словам, надо быть готовым к прибытию "гостей", к тому, что происходит в регионе, населенном пункте, также необходимо обращать внимание на мелочи, не игнорировать их.

"Мы, например, столкнулись с тем, что с 2019 года использовали методический образец заполнения избирательного бюллетеня для голосования, где перечислены условные кандидаты. Так получилось, что фамилия одного из избирателей совпала с фамилией на образце, хотя имя и отчество отличались. Но это позволило поднять шум нашим “гастролерам” и везде написать, что избирательная комиссия подсказывает, за кого надо голосовать. Образец мы сразу убрали, никаких проблем не возникло, и на результате выборов это тоже не отразилось, однако необходимо избежать таких ситуаций и предвидеть последствия заранее", – заявил он.

Член ОП РФ, исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Алена Булгакова в свою очередь рассказала об обучающем семинаре для независимых наблюдателей.
По ее мнению, с ростом конкуренции растет значимость института независимых наблюдателей и непосредственное вовлечение гражданского общества в него.
"Сейчас очень много желающих, которые после наших курсов обучения хотят стать независимым наблюдателем на участках", – добавил эксперт.
Во время совещания участники также делились опытом организации работы региональных общественных штабов по вопросам информирования населения о ходе голосования, обработки сообщений с участков и своевременной их оценки.
Семья - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 14:17
В Общественной палате предложили ввести отцовский капитал
 
Удмуртская Республика (Удмуртия)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач рассказала, как есть и не толстеть
03:41Роспотребнадзор дал рекомендации страдающим сезонной аллергией
03:30Врач рассказал, как продлить молодость
03:22Госсекретарь США объяснил слова Байдена о Путине
03:16Ростех сообщил об успешных испытаниях демонстратора новых двигателей
03:05"Коммерсант" сообщил о подорожании майонеза и соусов на десять процентов
02:48Глава ДНР назвал нелепым заявление Зеленского о вступлении Украины в НАТО
02:43В МВД рассказали, за что иностранцев чаще всего высылают из России
02:39Во Владивостоке из-за пожара из общежития эвакуировали почти 300 человек
02:34В Приморье ответили на сообщения о приманивании тигра собаками
02:15Эксперт назвал отличительные признаки поддельного лекарства
02:10Эксперт объяснил, для чего нужен режим полета в телефоне
01:47Facebook и Instagram восстановили работу после сбоев
01:29На "лучший в мире" отель в Париже совершили налет, сообщает AFP
01:24При стрельбе в Техасе погиб один человек
01:24В ДНР заявили о флаге Вермахта на посещенных Зеленским позициях ВСУ
01:20Матвиенко призвала проанализировать правовую базу после пандемии COVID-19
01:11Юрист рассказал, как выявляют нелегальную аренду жилья
01:05Матвиенко сравнила потери России от пандемии с другими странами
00:59В работе Instagram и Facebook произошел сбой
Лента новостейМолния