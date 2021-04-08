https://ria.ru/20210408/muftiy-1727386001.html

Муфтий Карачаево-Черкессии попросил, чтобы Всевышний дал Байдену разум

Муфтий Карачаево-Черкессии попросил, чтобы Всевышний дал Байдену разум

Председатель Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской республики, муфтий Исмаил Бердиев заявил, что слова президента США Джо Байдена о российском... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T15:20

2021-04-08T15:20

2021-04-08T15:20

россия

исмаил бердиев

джо байден

сша

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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской республики, муфтий Исмаил Бердиев заявил, что слова президента США Джо Байдена о российском президенте оскорбительны, и попросил Всевышнего дать американскому лидеру разум.Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также сказал, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках. В свою очередь российский лидер прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Путин также предложил Байдену продолжить дискуссию онлайн, чтобы обсудить в том числе вопросы стратегической стабильности.

https://ria.ru/20210318/bayden-1601825965.html

россия

сша

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россия, исмаил бердиев, джо байден, сша