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Муфтий Карачаево-Черкессии попросил, чтобы Всевышний дал Байдену разум
Муфтий Карачаево-Черкессии попросил, чтобы Всевышний дал Байдену разум
Председатель Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской республики, муфтий Исмаил Бердиев заявил, что слова президента США Джо Байдена о российском... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T15:20
2021-04-08T15:20
россия
исмаил бердиев
джо байден
сша
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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской республики, муфтий Исмаил Бердиев заявил, что слова президента США Джо Байдена о российском президенте оскорбительны, и попросил Всевышнего дать американскому лидеру разум.Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также сказал, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках. В свою очередь российский лидер прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Путин также предложил Байдену продолжить дискуссию онлайн, чтобы обсудить в том числе вопросы стратегической стабильности.
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россия, исмаил бердиев, джо байден, сша

Муфтий Карачаево-Черкессии попросил, чтобы Всевышний дал Байдену разум

15:20 08.04.2021
 
© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© REUTERS / Leah Millis
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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской республики, муфтий Исмаил Бердиев заявил, что слова президента США Джо Байдена о российском президенте оскорбительны, и попросил Всевышнего дать американскому лидеру разум.
"Для меня это заявление оскорбительно... Прошу Всевышнего, чтобы он дал ему (Байдену - ред.) разум, чтобы напутствовал его на правильный путь и открыл ему глаза", - сказал Бердиев в ходе выступления на конференции "Духовные управления мусульман России в период пандемии" в Севастополе, комментируя заявление руководства США.
Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также сказал, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках. В свою очередь российский лидер прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Путин также предложил Байдену продолжить дискуссию онлайн, чтобы обсудить в том числе вопросы стратегической стабильности.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 15:39
Кто виляет Байденом
 
РоссияИсмаил БердиевДжо БайденСША
 
 
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