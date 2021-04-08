https://ria.ru/20210408/mtsd-1727312564.html
Возле трех станций МЦД ведутся работы по благоустройству
Возле трех станций МЦД ведутся работы по благоустройству
Работы по благоустройству ведутся возле трех станций Московских центральных диаметров в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по ЖКХ и благоустройству Петр... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T09:46
2021-04-08T09:46
2021-04-08T09:46
москва сегодня: мегаполис для жизни
россия
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597587790_0:19:3575:2029_1920x0_80_0_0_d7b9566ef13b76f14394c7cd8ec5b9cc.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Работы по благоустройству ведутся возле трех станций Московских центральных диаметров в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков."Работы по благоустройству территорий проходят в этом году возле трех станций Московских центральных диаметров", - сказал Бирюков журналистам.Он отметил, что летом будет завершено благоустройство возле станций "Печатники", "Курьяново" и "Щукинская".Заммэра подчеркнул, что для повышения безопасности пешеходов предусмотрена замена старого и установка дополнительного освещения. Территорию около новых станций будут освещать порядка 200 фонарей с энергоэффективными светильниками.Пространство около станции МЦД "Щукинская" станет транспортным хабом для автобусов. Появятся три линии посадки на общественный транспорт, остановки будут объединены в единый комплекс, установлены табло с временем прибытия автобусов.По словам Бирюкова, на пересечении улиц Щукинская и маршала Василевского обустроят новый наземный переход, который сделает дорогу к МЦД удобнее для пешеходов.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что возле станции "Курьяново" запланировано обустройство велодорожки, открытие пунктов проката велосипедов и самокатов, автомобильной парковки.Заместитель мэра напомнил, что в 2019-2020 годах были выполнены работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности вблизи 27 станций МЦД-1 и МЦД-2.
https://realty.ria.ru/20210408/kapremont-1727309526.html
https://realty.ria.ru/20210407/fonari-1727195781.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597587790_733:0:3462:2047_1920x0_80_0_0_75db8fc5ad434669d241ffded94e8525.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости.
Работы по благоустройству ведутся возле трех станций Московских центральных диаметров в Москве
, сообщил заместитель мэра столицы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков
.
"Работы по благоустройству территорий проходят в этом году возле трех станций Московских центральных диаметров", - сказал Бирюков журналистам.
Он отметил, что летом будет завершено благоустройство возле станций "Печатники", "Курьяново" и "Щукинская".
"В рамках проектов по улучшению пешеходной и транспортной доступности этих станций обустроят новые удобные тротуары, которые отделят от проезжей части бордюрным камнем, заменят асфальтобетонное покрытие дорог. Предусмотрено озеленение - высадка деревьев и кустарников, обустройство газонов, на маршрутах к станциям установят лавочки и урны", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что для повышения безопасности пешеходов предусмотрена замена старого и установка дополнительного освещения. Территорию около новых станций будут освещать порядка 200 фонарей с энергоэффективными светильниками.
Пространство около станции МЦД "Щукинская" станет транспортным хабом для автобусов. Появятся три линии посадки на общественный транспорт, остановки будут объединены в единый комплекс, установлены табло с временем прибытия автобусов.
По словам Бирюкова, на пересечении улиц Щукинская и маршала Василевского обустроят новый наземный переход, который сделает дорогу к МЦД удобнее для пешеходов.
"Одна из точек притяжения в районе Щукино – сквер с памятником маршалу Василевскому на улице, носящей его имя. Здесь заменят гранитной плиткой существующее покрытие, установят лавочки и урны, приведут в порядок газон и зеленые насаждения, установят фонари с энергосберегающими лампами", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что возле станции "Курьяново" запланировано обустройство велодорожки, открытие пунктов проката велосипедов и самокатов, автомобильной парковки.
Заместитель мэра напомнил, что в 2019-2020 годах были выполнены работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности вблизи 27 станций МЦД-1 и МЦД-2.