https://ria.ru/20210408/mtsd-1727312564.html

Возле трех станций МЦД ведутся работы по благоустройству

Возле трех станций МЦД ведутся работы по благоустройству

Работы по благоустройству ведутся возле трех станций Московских центральных диаметров в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по ЖКХ и благоустройству Петр... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T09:46

2021-04-08T09:46

2021-04-08T09:46

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Работы по благоустройству ведутся возле трех станций Московских центральных диаметров в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков."Работы по благоустройству территорий проходят в этом году возле трех станций Московских центральных диаметров", - сказал Бирюков журналистам.Он отметил, что летом будет завершено благоустройство возле станций "Печатники", "Курьяново" и "Щукинская".Заммэра подчеркнул, что для повышения безопасности пешеходов предусмотрена замена старого и установка дополнительного освещения. Территорию около новых станций будут освещать порядка 200 фонарей с энергоэффективными светильниками.Пространство около станции МЦД "Щукинская" станет транспортным хабом для автобусов. Появятся три линии посадки на общественный транспорт, остановки будут объединены в единый комплекс, установлены табло с временем прибытия автобусов.По словам Бирюкова, на пересечении улиц Щукинская и маршала Василевского обустроят новый наземный переход, который сделает дорогу к МЦД удобнее для пешеходов.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что возле станции "Курьяново" запланировано обустройство велодорожки, открытие пунктов проката велосипедов и самокатов, автомобильной парковки.Заместитель мэра напомнил, что в 2019-2020 годах были выполнены работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности вблизи 27 станций МЦД-1 и МЦД-2.

https://realty.ria.ru/20210408/kapremont-1727309526.html

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россия, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество