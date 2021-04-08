https://ria.ru/20210408/mozambik-1727398839.html

В Мозамбике боевики обезглавили 12 иностранцев

В Мозамбике боевики обезглавили 12 иностранцев

Боевики обезглавили 12 иностранцев в Мозамбике, данных о национальности погибших пока нет, сообщает газета Times со ссылкой на полицию. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T16:16

2021-04-08T16:16

2021-04-08T20:59

мозамбик

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603627854_0:482:1200:1157_1920x0_80_0_0_b2f5cac48532ba3280fdf70660ef22f5.jpg

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Боевики обезглавили 12 иностранцев в Мозамбике, данных о национальности погибших пока нет, сообщает газета Times со ссылкой на полицию.Как сообщил изданию глава местной полиции, тела погибших были обнаружены рядом с отелем в городе Пальма, подвергшемся нападению боевиков в конце марта."В общей сложности их было 12, все они иностранцы, я не знаю, какой они национальности, но все они белые <...>. Они были обезглавлены, <...> у них были связаны руки", — заявил представитель полиции.Террористическая группировка "Исламское государство"* на прошлой неделе заявила о захвате города Пальма в Мозамбике, бои за него продолжались с 24 марта. Второго апреля в полиции Мозамбика сообщили РИА Новости, что боевиков в городе больше нет. Как сообщала РИА Новости Джулия Вачаве из Ассоциации защиты прав женщин, из Пальмы ушли более восьми тысяч человек. *Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210401/mozambik-1603748281.html

мозамбик

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мозамбик, в мире