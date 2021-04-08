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В Мозамбике боевики обезглавили 12 иностранцев
В Мозамбике боевики обезглавили 12 иностранцев
Боевики обезглавили 12 иностранцев в Мозамбике, данных о национальности погибших пока нет, сообщает газета Times со ссылкой на полицию. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T16:16
2021-04-08T16:16
2021-04-08T20:59
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Боевики обезглавили 12 иностранцев в Мозамбике, данных о национальности погибших пока нет, сообщает газета Times со ссылкой на полицию.Как сообщил изданию глава местной полиции, тела погибших были обнаружены рядом с отелем в городе Пальма, подвергшемся нападению боевиков в конце марта."В общей сложности их было 12, все они иностранцы, я не знаю, какой они национальности, но все они белые <...>. Они были обезглавлены, <...> у них были связаны руки", — заявил представитель полиции.Террористическая группировка "Исламское государство"* на прошлой неделе заявила о захвате города Пальма в Мозамбике, бои за него продолжались с 24 марта. Второго апреля в полиции Мозамбика сообщили РИА Новости, что боевиков в городе больше нет. Как сообщала РИА Новости Джулия Вачаве из Ассоциации защиты прав женщин, из Пальмы ушли более восьми тысяч человек. *Террористическая организация, запрещенная в России.
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мозамбик, в мире
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости.
Боевики обезглавили 12 иностранцев в Мозамбике
, данных о национальности погибших пока нет, сообщает газета Times
со ссылкой на полицию.
Как сообщил изданию глава местной полиции, тела погибших были обнаружены рядом с отелем в городе Пальма, подвергшемся нападению боевиков в конце марта.
"В общей сложности их было 12, все они иностранцы, я не знаю, какой они национальности, но все они белые <...>. Они были обезглавлены, <...> у них были связаны руки", — заявил представитель полиции.
Террористическая группировка "Исламское государство"* на прошлой неделе заявила о захвате города Пальма в Мозамбике, бои за него продолжались с 24 марта. Второго апреля в полиции Мозамбика сообщили РИА Новости, что боевиков в городе больше нет. Как сообщала РИА Новости Джулия Вачаве из Ассоциации защиты прав женщин, из Пальмы ушли более восьми тысяч человек.
*Террористическая организация, запрещенная в России.