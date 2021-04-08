https://ria.ru/20210408/mosvodostok-1727449402.html

Более 300 бригад ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы в непогоду

Более 300 бригад ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы в непогоду

Более 300 бригад ГУП "Мосводосток" круглосуточно дежурят на улицах Москвы в непогоду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T22:11

2021-04-08T22:11

2021-04-08T22:11

городское хозяйство москвы

мосводосток

москва

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Более 300 бригад ГУП "Мосводосток" круглосуточно дежурят на улицах Москвы в непогоду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Более 300 бригад ГУП "Мосводосток" и порядка 290 единиц техники круглосуточно дежурят на улицах города. Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды. Под особым контролем – остановки общественного транспорта, низинные места", - говорится в сообщении.Отмечается, что сообщить о временном скоплении воды можно в диспетчерскую службу ГУП "Мосводосток" по телефону: +7 (495) 657-87-03.

https://ria.ru/20210404/vesna-1604164339.html

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2021

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городское хозяйство москвы, мосводосток, москва