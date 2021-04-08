https://ria.ru/20210408/moshennichestvo-1727298977.html

Мошенники нашли новый способ обманывать туристов с помощью Telegram-ботов

Мошенники нашли новый способ обманывать туристов с помощью Telegram-ботов

Мошенники в России пользуются Telegram-ботами для создания поддельных страниц онлайн-сервисов бронирования отелей, аренды недвижимости и даже площадки по поиску РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T06:40

2021-04-08T06:40

2021-04-08T11:58

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Мошенники придумали новый способ обмана российских туристов

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Мошенники в России пользуются Telegram-ботами для создания поддельных страниц онлайн-сервисов бронирования отелей, аренды недвижимости и даже площадки по поиску попутчиков, сообщил РИА Новости руководитель отдела спецпроектов департамента защиты от цифровых рисков Group-IB Яков Кравцов.Group-IB начиная с весны 2020 года фиксировала рост мошенничества с использованием брендов курьерских служб и маркетплейсов. Позднее к этому списку добавились онлайн-сервисы бронирования отелей, аренды недвижимости и даже площадка по поиску попутчиков.Он пояснил, что Telegram-боты позволяют создавать по заданным параметрам идентичные страницы-клоны онлайн-сервисов с формой оплаты поездки или иной услуги. "Множество интернет-пользователей уже стали жертвами подобного мошенничества, средний чек одной кражи составляет 500-1500 рублей. А в случае с покупкой товара ущерб составляет десятки тысяч рублей", - сообщил эксперт.Кроме того, некоторые преступные группировки открывают свой торговый счет, с помощью которого при вводе данных карты в фишинговую форму полностью списываются денежные средства, говорит Кравцов.Чтобы избежать обмана, специалисты Group-IB рекомендуют не соглашаться на предоплату услуг, а также вести переписку с пользователями только на официальном сайте или в приложении, так как зачастую мошенники вынуждают переходить на сторонние сервисы - мессенджеры, в которых уже присылают ссылку на фишинговый ресурс."Если вы открыли подозрительный сайт, то следует внимательно изучить доменное имя. В большинстве случаев мошенники регистрируют созвучные бренду доменные имена", - пояснил Кравцов.

https://ria.ru/20210406/vymogatelstvo-1727064676.html

https://ria.ru/20210406/moshennichestvo-1604380577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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