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Мошенники нашли новый способ обманывать туристов с помощью Telegram-ботов
Мошенники нашли новый способ обманывать туристов с помощью Telegram-ботов
Мошенники в России пользуются Telegram-ботами для создания поддельных страниц онлайн-сервисов бронирования отелей, аренды недвижимости и даже площадки по поиску РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T06:40
2021-04-08T11:58
туризм
новости - туризм
россия
мошенничество
telegram (приложение)
москва
group-ib
технологии
общество
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Мошенники придумали новый способ обмана российских туристов
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Мошенники в России пользуются Telegram-ботами для создания поддельных страниц онлайн-сервисов бронирования отелей, аренды недвижимости и даже площадки по поиску попутчиков, сообщил РИА Новости руководитель отдела спецпроектов департамента защиты от цифровых рисков Group-IB Яков Кравцов.Group-IB начиная с весны 2020 года фиксировала рост мошенничества с использованием брендов курьерских служб и маркетплейсов. Позднее к этому списку добавились онлайн-сервисы бронирования отелей, аренды недвижимости и даже площадка по поиску попутчиков.Он пояснил, что Telegram-боты позволяют создавать по заданным параметрам идентичные страницы-клоны онлайн-сервисов с формой оплаты поездки или иной услуги. "Множество интернет-пользователей уже стали жертвами подобного мошенничества, средний чек одной кражи составляет 500-1500 рублей. А в случае с покупкой товара ущерб составляет десятки тысяч рублей", - сообщил эксперт.Кроме того, некоторые преступные группировки открывают свой торговый счет, с помощью которого при вводе данных карты в фишинговую форму полностью списываются денежные средства, говорит Кравцов.Чтобы избежать обмана, специалисты Group-IB рекомендуют не соглашаться на предоплату услуг, а также вести переписку с пользователями только на официальном сайте или в приложении, так как зачастую мошенники вынуждают переходить на сторонние сервисы - мессенджеры, в которых уже присылают ссылку на фишинговый ресурс."Если вы открыли подозрительный сайт, то следует внимательно изучить доменное имя. В большинстве случаев мошенники регистрируют созвучные бренду доменные имена", - пояснил Кравцов.
https://ria.ru/20210406/vymogatelstvo-1727064676.html
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туризм, новости - туризм, россия, мошенничество, telegram (приложение), москва, group-ib, технологии, общество

Мошенники нашли новый способ обманывать туристов с помощью Telegram-ботов

06:40 08.04.2021 (обновлено: 11:58 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото
Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Мошенники в России пользуются Telegram-ботами для создания поддельных страниц онлайн-сервисов бронирования отелей, аренды недвижимости и даже площадки по поиску попутчиков, сообщил РИА Новости руководитель отдела спецпроектов департамента защиты от цифровых рисков Group-IB Яков Кравцов.
Group-IB начиная с весны 2020 года фиксировала рост мошенничества с использованием брендов курьерских служб и маркетплейсов. Позднее к этому списку добавились онлайн-сервисы бронирования отелей, аренды недвижимости и даже площадка по поиску попутчиков.
"В своих схемах мошенники регистрируют фейковые аккаунты и с помощью Telegram-ботов, разработанных преступными группировками, генерируют фишинговые страницы", - рассказал Кравцов.
Он пояснил, что Telegram-боты позволяют создавать по заданным параметрам идентичные страницы-клоны онлайн-сервисов с формой оплаты поездки или иной услуги. "Множество интернет-пользователей уже стали жертвами подобного мошенничества, средний чек одной кражи составляет 500-1500 рублей. А в случае с покупкой товара ущерб составляет десятки тысяч рублей", - сообщил эксперт.
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Кроме того, некоторые преступные группировки открывают свой торговый счет, с помощью которого при вводе данных карты в фишинговую форму полностью списываются денежные средства, говорит Кравцов.
Чтобы избежать обмана, специалисты Group-IB рекомендуют не соглашаться на предоплату услуг, а также вести переписку с пользователями только на официальном сайте или в приложении, так как зачастую мошенники вынуждают переходить на сторонние сервисы - мессенджеры, в которых уже присылают ссылку на фишинговый ресурс.
"Если вы открыли подозрительный сайт, то следует внимательно изучить доменное имя. В большинстве случаев мошенники регистрируют созвучные бренду доменные имена", - пояснил Кравцов.
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