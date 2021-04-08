Видеомост со странами Африки о современных медиатрендах
12:24 08.04.2021 (обновлено: 12:40 08.04.2021)
22 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Современные медиатренды: глобальное или локальное" в формате видеомоста со странами Африки.
Задать вопрос
Участники:
- заместитель директора иновещания Sputnik Web-sites and Radio (Россия) Татьяна КУХАРЕВА (Россия);
- генеральный директор Конголезского информационного агентства Анаст Уилфрид МБОССА (Республика Конго);
- генеральный директор Информационного агентства Кот-д’Ивуара Уму БАРРИ САНА (Кот-д’Ивуар);
- генеральный директор агентства "Afreepress" Оливье АДЖА (Того);
- корреспондент Международного информационного агентства и радио Sputnik в Алжире Тарик ХАФИД (Алжир);
- главный редактор Energie TV Мусса ДИАРРА (Мали);
- издатель и главный редактор газеты Forum des As Жозе НАВАЖ (Демократическая Республика Конго).
Модератор - координатор африканской редакции Международного информационного агентства и радио Sputnik Сафвен ГРИРА (Тунис).
Россия рассматривает взаимовыгодное сотрудничество со странами Африки среди основных приоритетов своей внешней политики, а информационное взаимодействие и диалог СМИ в настоящее время играют важнейшую роль в укреплении многостороннего партнерства.
В ходе мероприятия представители СМИ России и стран Африки проанализируют современные медиатренды, степень влияния технологий на журналистику, обсудят роль новых медиа, процессы изменения запросов аудитории, задачи противодействия фейкньюс, а также наметят возможные пути развития отраслевого международного сотрудничества.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель директора иновещания Sputnik Web-sites and Radio (Россия) Татьяна КУХАРЕВА (Россия);
- генеральный директор Конголезского информационного агентства Анаст Уилфрид МБОССА (Республика Конго);
- генеральный директор Информационного агентства Кот-д’Ивуара Уму БАРРИ САНА (Кот-д’Ивуар);
- генеральный директор агентства "Afreepress" Оливье АДЖА (Того);
- корреспондент Международного информационного агентства и радио Sputnik в Алжире Тарик ХАФИД (Алжир);
- главный редактор Energie TV Мусса ДИАРРА (Мали);
- издатель и главный редактор газеты Forum des As Жозе НАВАЖ (Демократическая Республика Конго).
Модератор - координатор африканской редакции Международного информационного агентства и радио Sputnik Сафвен ГРИРА (Тунис).
Россия рассматривает взаимовыгодное сотрудничество со странами Африки среди основных приоритетов своей внешней политики, а информационное взаимодействие и диалог СМИ в настоящее время играют важнейшую роль в укреплении многостороннего партнерства.
В ходе мероприятия представители СМИ России и стран Африки проанализируют современные медиатренды, степень влияния технологий на журналистику, обсудят роль новых медиа, процессы изменения запросов аудитории, задачи противодействия фейкньюс, а также наметят возможные пути развития отраслевого международного сотрудничества.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru