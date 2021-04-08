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Видеомост со странами Африки о современных медиатрендах
Видеомост со странами Африки о современных медиатрендах
22 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Современные медиатренды: глобальное или локальное" в формате видеомоста со странами Африки.
2021-04-08T12:24
2021-04-08T12:40
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Задать вопросУчастники:- заместитель директора иновещания Sputnik Web-sites and Radio (Россия) Татьяна КУХАРЕВА (Россия);- генеральный директор Конголезского информационного агентства Анаст Уилфрид МБОССА (Республика Конго);- генеральный директор Информационного агентства Кот-д’Ивуара Уму БАРРИ САНА (Кот-д’Ивуар);- генеральный директор агентства "Afreepress" Оливье АДЖА (Того);- корреспондент Международного информационного агентства и радио Sputnik в Алжире Тарик ХАФИД (Алжир);- главный редактор Energie TV Мусса ДИАРРА (Мали);- издатель и главный редактор газеты Forum des As Жозе НАВАЖ (Демократическая Республика Конго).Модератор - координатор африканской редакции Международного информационного агентства и радио Sputnik Сафвен ГРИРА (Тунис).Россия рассматривает взаимовыгодное сотрудничество со странами Африки среди основных приоритетов своей внешней политики, а информационное взаимодействие и диалог СМИ в настоящее время играют важнейшую роль в укреплении многостороннего партнерства.В ходе мероприятия представители СМИ России и стран Африки проанализируют современные медиатренды, степень влияния технологий на журналистику, обсудят роль новых медиа, процессы изменения запросов аудитории, задачи противодействия фейкньюс, а также наметят возможные пути развития отраслевого международного сотрудничества.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Видеомост со странами Африки о современных медиатрендах

12:24 08.04.2021 (обновлено: 12:40 08.04.2021)
 
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22 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Современные медиатренды: глобальное или локальное" в формате видеомоста со странами Африки.
Задать вопрос

Участники:
- заместитель директора иновещания Sputnik Web-sites and Radio (Россия) Татьяна КУХАРЕВА (Россия);
- генеральный директор Конголезского информационного агентства Анаст Уилфрид МБОССА (Республика Конго);
- генеральный директор Информационного агентства Кот-д’Ивуара Уму БАРРИ САНА (Кот-д’Ивуар);
- генеральный директор агентства "Afreepress" Оливье АДЖА (Того);
- корреспондент Международного информационного агентства и радио Sputnik в Алжире Тарик ХАФИД (Алжир);
- главный редактор Energie TV Мусса ДИАРРА (Мали);
- издатель и главный редактор газеты Forum des As Жозе НАВАЖ (Демократическая Республика Конго).

Модератор - координатор африканской редакции Международного информационного агентства и радио Sputnik Сафвен ГРИРА (Тунис).

Россия рассматривает взаимовыгодное сотрудничество со странами Африки среди основных приоритетов своей внешней политики, а информационное взаимодействие и диалог СМИ в настоящее время играют важнейшую роль в укреплении многостороннего партнерства.
В ходе мероприятия представители СМИ России и стран Африки проанализируют современные медиатренды, степень влияния технологий на журналистику, обсудят роль новых медиа, процессы изменения запросов аудитории, задачи противодействия фейкньюс, а также наметят возможные пути развития отраслевого международного сотрудничества.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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