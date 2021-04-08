https://ria.ru/20210408/mediatrendy-1727346356.html

Видеомост со странами Африки о современных медиатрендах

Видеомост со странами Африки о современных медиатрендах

22 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Современные медиатренды: глобальное или локальное" в формате видеомоста со странами Африки.

2021-04-08T12:24

2021-04-08T12:24

2021-04-08T12:40

анонсы

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Задать вопросУчастники:- заместитель директора иновещания Sputnik Web-sites and Radio (Россия) Татьяна КУХАРЕВА (Россия);- генеральный директор Конголезского информационного агентства Анаст Уилфрид МБОССА (Республика Конго);- генеральный директор Информационного агентства Кот-д’Ивуара Уму БАРРИ САНА (Кот-д’Ивуар);- генеральный директор агентства "Afreepress" Оливье АДЖА (Того);- корреспондент Международного информационного агентства и радио Sputnik в Алжире Тарик ХАФИД (Алжир);- главный редактор Energie TV Мусса ДИАРРА (Мали);- издатель и главный редактор газеты Forum des As Жозе НАВАЖ (Демократическая Республика Конго).Модератор - координатор африканской редакции Международного информационного агентства и радио Sputnik Сафвен ГРИРА (Тунис).Россия рассматривает взаимовыгодное сотрудничество со странами Африки среди основных приоритетов своей внешней политики, а информационное взаимодействие и диалог СМИ в настоящее время играют важнейшую роль в укреплении многостороннего партнерства.В ходе мероприятия представители СМИ России и стран Африки проанализируют современные медиатренды, степень влияния технологий на журналистику, обсудят роль новых медиа, процессы изменения запросов аудитории, задачи противодействия фейкньюс, а также наметят возможные пути развития отраслевого международного сотрудничества.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы