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Политолог спрогнозировал число мандатов ЕР на выборах в Госдуму
Политолог спрогнозировал число мандатов ЕР на выборах в Госдуму
Профессор Финансового университета при правительстве РФ, политолог Олег Матвейчев считает, что партия "Единая Россия" наберёт до двухсот мандатов в новую... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T20:03
2021-04-08T20:03
россия
олег матвейчев
госдума рф
единая россия
политика
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Профессор Финансового университета при правительстве РФ, политолог Олег Матвейчев считает, что партия "Единая Россия" наберёт до двухсот мандатов в новую Госдуму."Я просто попытаюсь перечислить факторы, по которым я считаю, что "Единая Россия" наберёт 190, а то и 200 мандатов", - сказал Матвейчев в ходе круглого стола на тему: "Борьба в одномандатных округах на выборах 2021: перспективы обновления", проведенного в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Первым фактором, по мнению политолога, выступает тот факт, что в отличие от всех политических партий "Единая Россия" уже запустила праймериз, "в том числе кампанию одномандатников"."Второе – от одномандатников, которые себя плохо вели или ничего не делали, откажутся, то есть те кандидаты, которые имели антирейтинг", - рассказал Матвейчев, добавив, что в итоге останутся те, кто "реально работал"."Дальше – пресловутый административный ресурс, и он вовсе не состоит в том, что кто-то фальсифицирует выборы. Это просто говорит о том, что какие-то вещи проходят легче", - сказал Матвейчев.При этом политолог отметил, что организовать помощь можно "не занимаясь подкупом".Выборы депутатов Госдумы запланированы в России на 2021 год. Единый день голосования состоится 19 сентября.
https://ria.ru/20210408/nablyudateli-1727405224.html
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россия, олег матвейчев, госдума рф, единая россия, политика

Политолог спрогнозировал число мандатов ЕР на выборах в Госдуму

20:03 08.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичЗначок с эмблемой партии "Единая Россия"
Значок с эмблемой партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Профессор Финансового университета при правительстве РФ, политолог Олег Матвейчев считает, что партия "Единая Россия" наберёт до двухсот мандатов в новую Госдуму.
"Я просто попытаюсь перечислить факторы, по которым я считаю, что "Единая Россия" наберёт 190, а то и 200 мандатов", - сказал Матвейчев в ходе круглого стола на тему: "Борьба в одномандатных округах на выборах 2021: перспективы обновления", проведенного в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Наблюдатели перед стартом голосования - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
Вчера, 16:51
В ОП РФ обсудили подготовку наблюдателей к выборам 2021 года
Первым фактором, по мнению политолога, выступает тот факт, что в отличие от всех политических партий "Единая Россия" уже запустила праймериз, "в том числе кампанию одномандатников".
"Второе – от одномандатников, которые себя плохо вели или ничего не делали, откажутся, то есть те кандидаты, которые имели антирейтинг", - рассказал Матвейчев, добавив, что в итоге останутся те, кто "реально работал".
"Дальше – пресловутый административный ресурс, и он вовсе не состоит в том, что кто-то фальсифицирует выборы. Это просто говорит о том, что какие-то вещи проходят легче", - сказал Матвейчев.
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При этом политолог отметил, что организовать помощь можно "не занимаясь подкупом".
Выборы депутатов Госдумы запланированы в России на 2021 год. Единый день голосования состоится 19 сентября.
 
РоссияОлег МатвейчевГосдума РФЕдиная РоссияПолитика
 
 
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