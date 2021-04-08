https://ria.ru/20210408/madrid-1727404102.html

Число пострадавших на акции в Мадриде возросло до 35 человек

Число пострадавших на акции в Мадриде возросло до 35 человек

Число пострадавших в ходе столкновений в Мадриде, которые произошли во время митинга крайне правой партии VOX, возросло до 35 человек, сообщила служба по... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T16:39

2021-04-08T16:39

2021-04-08T16:39

мадрид (город)

в мире

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МАДРИД, 8 апр – РИА Новости. Число пострадавших в ходе столкновений в Мадриде, которые произошли во время митинга крайне правой партии VOX, возросло до 35 человек, сообщила служба по чрезвычайным ситуациям Мадрида, задержаны четверо, сообщили РИА Новости в Национальной полиции.В среду вечером в мадридском районе Пуэнте де Вальекас, где проходила акция VOX, произошли столкновения между протестовавшими против нее левыми и полицией. Левые радикалы, среди которых было много антифашистов, забрасывали лидеров ультраправых и полицию камнями и бутылками, переворачивали мусорные контейнеры и строили баррикады. Полиция применила дубинки и резиновые пули.В акции VOX, приуроченной к началу избирательной кампании на региональных выборах в автономном сообществе Мадрид, приняли участие 350 человек, в акции крайне левых – 500, сообщили РИА Новости в Национальной полиции. Были задержаны четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних (среди них одна девушка). Был ранен 21 полицейский, из них 10 были госпитализированы.Всего, как заявила в Twitter служба по чрезвычайным ситуациям Мадрида, пострадали 35 человек, ранее сообщалось о 14 пострадавших.

мадрид (город)

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Столкновения между полицией и левыми радикалами на митинге в Мадриде Столкновения между полицией и левыми радикалами начались во время митинга испанской крайне правой партии VOX в Мадриде, есть пострадавшие 2021-04-08T16:39 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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