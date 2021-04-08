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Число пострадавших на акции в Мадриде возросло до 35 человек
Число пострадавших на акции в Мадриде возросло до 35 человек
Число пострадавших в ходе столкновений в Мадриде, которые произошли во время митинга крайне правой партии VOX, возросло до 35 человек, сообщила служба по... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T16:39
2021-04-08T16:39
2021-04-08T16:39
мадрид (город)
в мире
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МАДРИД, 8 апр – РИА Новости. Число пострадавших в ходе столкновений в Мадриде, которые произошли во время митинга крайне правой партии VOX, возросло до 35 человек, сообщила служба по чрезвычайным ситуациям Мадрида, задержаны четверо, сообщили РИА Новости в Национальной полиции.В среду вечером в мадридском районе Пуэнте де Вальекас, где проходила акция VOX, произошли столкновения между протестовавшими против нее левыми и полицией. Левые радикалы, среди которых было много антифашистов, забрасывали лидеров ультраправых и полицию камнями и бутылками, переворачивали мусорные контейнеры и строили баррикады. Полиция применила дубинки и резиновые пули.В акции VOX, приуроченной к началу избирательной кампании на региональных выборах в автономном сообществе Мадрид, приняли участие 350 человек, в акции крайне левых – 500, сообщили РИА Новости в Национальной полиции. Были задержаны четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних (среди них одна девушка). Был ранен 21 полицейский, из них 10 были госпитализированы.Всего, как заявила в Twitter служба по чрезвычайным ситуациям Мадрида, пострадали 35 человек, ранее сообщалось о 14 пострадавших.
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Столкновения между полицией и левыми радикалами на митинге в Мадриде
Столкновения между полицией и левыми радикалами начались во время митинга испанской крайне правой партии VOX в Мадриде, есть пострадавшие
2021-04-08T16:39
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видео, мадрид (город), в мире
МАДРИД, 8 апр – РИА Новости.
Число пострадавших в ходе столкновений в Мадриде
, которые произошли во время митинга крайне правой партии VOX, возросло до 35 человек, сообщила служба по чрезвычайным ситуациям Мадрида, задержаны четверо, сообщили РИА Новости в Национальной полиции.
В среду вечером в мадридском районе Пуэнте де Вальекас, где проходила акция VOX, произошли столкновения между протестовавшими против нее левыми и полицией. Левые радикалы, среди которых было много антифашистов, забрасывали лидеров ультраправых и полицию камнями и бутылками, переворачивали мусорные контейнеры и строили баррикады. Полиция применила дубинки и резиновые пули.
В акции VOX, приуроченной к началу избирательной кампании на региональных выборах в автономном сообществе Мадрид, приняли участие 350 человек, в акции крайне левых – 500, сообщили РИА Новости в Национальной полиции. Были задержаны четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних (среди них одна девушка). Был ранен 21 полицейский, из них 10 были госпитализированы.
Всего, как заявила в Twitter служба по чрезвычайным ситуациям Мадрида, пострадали 35 человек, ранее сообщалось о 14 пострадавших.