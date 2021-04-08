https://ria.ru/20210408/lekarstva-1727381172.html

Путин назвал тему обеспечения людей льготными лекарствами чувствительной

Путин назвал тему обеспечения людей льготными лекарствами чувствительной

Тема обеспечения граждан льготными лекарствами очень чувствительная, она "переползает" в повестку дня из года в год, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T14:53

2021-04-08T14:53

2021-04-08T14:53

россия

здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Тема обеспечения граждан льготными лекарствами очень чувствительная, она "переползает" в повестку дня из года в год, заявил президент РФ Владимир Путин.В четверг он провел совещание с руководством правительства, где были подведены итоги реализации президентских посланий парламенту за 2019 и 2020 годы."Напомню, также были приняты новые решения по цифровизации здравоохранения, по обеспечению граждан льготными лекарствами, - очень чувствительная, больная тема, она у нас из года в год в повестку дня переползает", - сказал Путин.

https://ria.ru/20210322/lekarstvo-1602342387.html

россия

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2021

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россия, здоровье - общество, владимир путин, общество