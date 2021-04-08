https://ria.ru/20210408/kvantorium-1727359251.html

Первый кванториум открывается в школе в Липецке

Первый кванториум открывается в школе в Липецке

Первый школьный кванториум откроется на базе липецкой школы, при этом заниматься там смогут не только ученики школы, но и все желающие в возрасте от пяти до 18... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T13:32

2021-04-08T13:32

2021-04-08T13:32

липецкая область

игорь артамонов

кванториум

общество

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ЛИПЕЦК, 8 апр – РИА Новости. Первый школьный кванториум откроется на базе липецкой школы, при этом заниматься там смогут не только ученики школы, но и все желающие в возрасте от пяти до 18 лет, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в кванториуме будут развиваться четыре направления: робототехника, хай-тек, естественно-научный и биоквантум. Центр станет первым липецким кванториумом, размещённым непосредственно в школе – подобные площадки раньше открывали только в учреждениях дополнительного образования.Артамонов отметил, что на оснащение кванториума по федеральной программе выделено около 20 миллионов рублей. Наставниками станут школьные педагоги – сейчас они проходят дополнительное обучение, чтобы соответствовать высокому уровню техноцентра.

https://ria.ru/20210408/proekt-1727323870.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, кванториум, общество