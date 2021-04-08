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Липецкая область
https://ria.ru/20210408/kvantorium-1727359251.html
Первый кванториум открывается в школе в Липецке
Первый кванториум открывается в школе в Липецке
Первый школьный кванториум откроется на базе липецкой школы, при этом заниматься там смогут не только ученики школы, но и все желающие в возрасте от пяти до 18... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T13:32
2021-04-08T13:32
липецкая область
игорь артамонов
кванториум
общество
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ЛИПЕЦК, 8 апр – РИА Новости. Первый школьный кванториум откроется на базе липецкой школы, при этом заниматься там смогут не только ученики школы, но и все желающие в возрасте от пяти до 18 лет, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в кванториуме будут развиваться четыре направления: робототехника, хай-тек, естественно-научный и биоквантум. Центр станет первым липецким кванториумом, размещённым непосредственно в школе – подобные площадки раньше открывали только в учреждениях дополнительного образования.Артамонов отметил, что на оснащение кванториума по федеральной программе выделено около 20 миллионов рублей. Наставниками станут школьные педагоги – сейчас они проходят дополнительное обучение, чтобы соответствовать высокому уровню техноцентра.
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игорь артамонов, кванториум, общество

Первый кванториум открывается в школе в Липецке

13:32 08.04.2021
 
© Фото : администрация города ЛипецкаМеханизм в кванториуме на базе Липецкой школы
Механизм в кванториуме на базе Липецкой школы - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Фото : администрация города Липецка
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ЛИПЕЦК, 8 апр – РИА Новости. Первый школьный кванториум откроется на базе липецкой школы, при этом заниматься там смогут не только ученики школы, но и все желающие в возрасте от пяти до 18 лет, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в кванториуме будут развиваться четыре направления: робототехника, хай-тек, естественно-научный и биоквантум. Центр станет первым липецким кванториумом, размещённым непосредственно в школе – подобные площадки раньше открывали только в учреждениях дополнительного образования.
Артамонов отметил, что на оснащение кванториума по федеральной программе выделено около 20 миллионов рублей. Наставниками станут школьные педагоги – сейчас они проходят дополнительное обучение, чтобы соответствовать высокому уровню техноцентра.
"Наша задача – обеспечить равные возможности для самореализации каждого ребёнка. Мы и впредь будем создавать условия для всестороннего развития молодого поколения. Важно знакомить детей с профессиями будущего. Знание современных технологий это прямой путь к востребованности и трудоустройству", - сказал Артамонов.
Проект елецкой школы №12 победил на Всероссийском конкурсе УМНИК - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
Вчера, 11:03Липецкая область
Проект липецких школьников победил на Всероссийском конкурсе "УМНИК"
 
Липецкая областьИгорь АртамоновКванториумОбщество
 
 
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