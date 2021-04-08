https://ria.ru/20210408/kvantorium-1727359251.html
Первый кванториум открывается в школе в Липецке
Первый кванториум открывается в школе в Липецке
Первый школьный кванториум откроется на базе липецкой школы, при этом заниматься там смогут не только ученики школы, но и все желающие в возрасте от пяти до 18... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T13:32
2021-04-08T13:32
2021-04-08T13:32
липецкая область
игорь артамонов
кванториум
общество
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ЛИПЕЦК, 8 апр – РИА Новости. Первый школьный кванториум откроется на базе липецкой школы, при этом заниматься там смогут не только ученики школы, но и все желающие в возрасте от пяти до 18 лет, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в кванториуме будут развиваться четыре направления: робототехника, хай-тек, естественно-научный и биоквантум. Центр станет первым липецким кванториумом, размещённым непосредственно в школе – подобные площадки раньше открывали только в учреждениях дополнительного образования.Артамонов отметил, что на оснащение кванториума по федеральной программе выделено около 20 миллионов рублей. Наставниками станут школьные педагоги – сейчас они проходят дополнительное обучение, чтобы соответствовать высокому уровню техноцентра.
https://ria.ru/20210408/proekt-1727323870.html
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игорь артамонов, кванториум, общество