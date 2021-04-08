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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210408/kurs-1727383997.html
Официальный курс евро на пятницу снизился на 71 копейку
Официальный курс евро на пятницу снизился на 71 копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 71,29 копейки - до 91,6192 рубля, курс доллара - на 67,19 копейки, до 70,1011 рубля,... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T15:06
2021-04-08T15:06
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 71,29 копейки - до 91,6192 рубля, курс доллара - на 67,19 копейки, до 70,1011 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 4,54 рубля, составив 79,7842 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на пятницу снизился на 71 копейку

15:06 08.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 71,29 копейки - до 91,6192 рубля, курс доллара - на 67,19 копейки, до 70,1011 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 4,54 рубля, составив 79,7842 рубля.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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