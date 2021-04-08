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В Красноярске мужчина ранил ребенка ножом
В Красноярске мужчина ранил ребенка ножом
Полиция задержала подозреваемого в нападении на девятилетнего мальчика в подъезде жилого дома в Красноярске, в результате которого ребенок в тяжелом состоянии... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T17:07
2021-04-08T20:58
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советский район
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 8 апр - РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в нападении на девятилетнего мальчика в подъезде жилого дома в Красноярске, в результате которого ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимацию, сообщили журналистам в краевом главке ГУМВД.По ее данным, инцидент произошел в Советском районе на улице Алексеева.Уголовное дело завели на мужчину, ударившего ребенка ножом в шею в подъезде дома в Красноярске, подозреваемый сознался в содеянном, сообщается на сайте Следственного комитета России."Под тяжестью предъявленных улик он сознался в содеянном, дав признательные показания ... По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... "покушение на убийство малолетнего", - говорится в сообщении.По предварительной версии следствия, ребенок пришел к другу и заглянул в приоткрытую дверь квартиры, в которой находился пьяный подозреваемый. Он схватил ребенка и стал затаскивать его внутрь. Мальчик сопротивлялся и звал на помощь. Тогда мужчина ранил ножом ребенка в шею.
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советский район
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гумвд, советский район, красноярск, происшествия

В Красноярске мужчина ранил ребенка ножом

17:07 08.04.2021 (обновлено: 20:58 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 8 апр - РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в нападении на девятилетнего мальчика в подъезде жилого дома в Красноярске, в результате которого ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимацию, сообщили журналистам в краевом главке ГУМВД.
"Сотрудники полиции по горячим следам задержали мужчину, 1974 года рождения, который в одном из подъездов жилого дома Красноярска напал на девятилетнего ребенка и нанес ножевое ранение в шею. Ребенок в реанимации", - сообщили в пресс-службе.
По ее данным, инцидент произошел в Советском районе на улице Алексеева.
Уголовное дело завели на мужчину, ударившего ребенка ножом в шею в подъезде дома в Красноярске, подозреваемый сознался в содеянном, сообщается на сайте Следственного комитета России.
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"Под тяжестью предъявленных улик он сознался в содеянном, дав признательные показания ... По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... "покушение на убийство малолетнего", - говорится в сообщении.
По предварительной версии следствия, ребенок пришел к другу и заглянул в приоткрытую дверь квартиры, в которой находился пьяный подозреваемый. Он схватил ребенка и стал затаскивать его внутрь. Мальчик сопротивлялся и звал на помощь. Тогда мужчина ранил ножом ребенка в шею.
 
ГУМВДСоветский районКрасноярскПроисшествия
 
 
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