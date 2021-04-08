https://ria.ru/20210408/krasnoyarsk-1727408296.html

В Красноярске мужчина ранил ребенка ножом

В Красноярске мужчина ранил ребенка ножом

Полиция задержала подозреваемого в нападении на девятилетнего мальчика в подъезде жилого дома в Красноярске, в результате которого ребенок в тяжелом состоянии... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T17:07

2021-04-08T17:07

2021-04-08T20:58

гумвд

советский район

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 8 апр - РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в нападении на девятилетнего мальчика в подъезде жилого дома в Красноярске, в результате которого ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимацию, сообщили журналистам в краевом главке ГУМВД.По ее данным, инцидент произошел в Советском районе на улице Алексеева.Уголовное дело завели на мужчину, ударившего ребенка ножом в шею в подъезде дома в Красноярске, подозреваемый сознался в содеянном, сообщается на сайте Следственного комитета России."Под тяжестью предъявленных улик он сознался в содеянном, дав признательные показания ... По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... "покушение на убийство малолетнего", - говорится в сообщении.По предварительной версии следствия, ребенок пришел к другу и заглянул в приоткрытую дверь квартиры, в которой находился пьяный подозреваемый. Он схватил ребенка и стал затаскивать его внутрь. Мальчик сопротивлялся и звал на помощь. Тогда мужчина ранил ножом ребенка в шею.

https://ria.ru/20210407/delo-1727134547.html

советский район

красноярск

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гумвд, советский район, красноярск, происшествия