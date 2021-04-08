https://ria.ru/20210408/korrektsiya-1727375958.html

Путин призвал скорректировать меры, не дающие необходимого эффекта

Путин призвал скорректировать меры, не дающие необходимого эффекта

Президент РФ Владимир Путин на совещании перед посланием парламенту заявил, что надо скорректировать действия, которые дают недостаточную отдачу, работа должна... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T14:34

2021-04-08T14:34

2021-04-08T14:57

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании перед посланием парламенту заявил, что надо скорректировать действия, которые дают недостаточную отдачу, работа должна быть системной и последовательной.Глава государства в четверг проводит совещание о реализации посланий президента Федеральному собранию 2019 и 2020 годов. В этом году Путин обратится с посланием парламенту 21 апреля."Нужно честно и напрямую сказать о том, что пока не удалось сделать, где еще сохраняются так называемые пробуксовки, трудности", - сказал президент на совещании. В качестве примера Путин привел темпы работы по вводу новых мест в яслях в некоторых субъектах, запуск компенсации регионам инвестиционного вычета и поддержку индивидуального жилищного строительства."С учетом объективной картины нужно скорректировать действия, которые дают недостаточную отдачу, либо предложить другое, более результативное решение проблемы", - заявил президент, уточнив, что именно этого ждут граждане России."Наша работа должна быть системной и последовательной, нужно всегда разбираться в причинах каких-то сбоев или даже неудач, чтобы в дальнейшем не допускать подобных ошибок как в планировании задач, так и в их решении", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20210408/poslanie-1727374757.html

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россия, экономика, владимир путин