Путин призвал скорректировать меры, не дающие необходимого эффекта
14:34 08.04.2021 (обновлено: 14:57 08.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании перед посланием парламенту заявил, что надо скорректировать действия, которые дают недостаточную отдачу, работа должна быть системной и последовательной.
Глава государства в четверг проводит совещание о реализации посланий президента Федеральному собранию 2019 и 2020 годов. В этом году Путин обратится с посланием парламенту 21 апреля.
"Нужно честно и напрямую сказать о том, что пока не удалось сделать, где еще сохраняются так называемые пробуксовки, трудности", - сказал президент на совещании. В качестве примера Путин привел темпы работы по вводу новых мест в яслях в некоторых субъектах, запуск компенсации регионам инвестиционного вычета и поддержку индивидуального жилищного строительства.
"С учетом объективной картины нужно скорректировать действия, которые дают недостаточную отдачу, либо предложить другое, более результативное решение проблемы", - заявил президент, уточнив, что именно этого ждут граждане России.
"Наша работа должна быть системной и последовательной, нужно всегда разбираться в причинах каких-то сбоев или даже неудач, чтобы в дальнейшем не допускать подобных ошибок как в планировании задач, так и в их решении", - добавил глава государства.