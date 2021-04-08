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Роспотребнадзор допустил подъем заболеваемости COVID-19 к осени
Роспотребнадзор допустил подъем заболеваемости COVID-19 к осени
К осени возможен подъем заболеваемости коронавирусом в России, поэтому надо прививаться от COVID-19 уже сегодня, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T15:05
2021-04-08T15:05
2021-04-08T22:42
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. К осени возможен подъем заболеваемости коронавирусом в России, поэтому надо прививаться от COVID-19 уже сегодня, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество