https://ria.ru/20210408/koronavirus-1727376875.html
В Роспотребнадзоре оценили вероятность третьей волны коронавируса
В Роспотребнадзоре оценили вероятность третьей волны коронавируса
Третьей волны COVID-19 не будет, если россияне продолжат соблюдать все меры профилактики, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T14:37
2021-04-08T14:37
2021-04-08T16:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Третьей волны COVID-19 не будет, если россияне продолжат соблюдать все меры профилактики, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио "Комсомольская правда"."У нас не будет третьей волны, <...> если мы будем так же трепетно относиться ко всем правилам, которые для себя выработали, которые нас защищают: это маски, это чистые руки, это чистое лицо, чистые гаджеты и максимально сторониться всех мест массового скопления", — сказала она.При этом глава Роспотребнадзора допустила, что к осени возможен подъем заболеваемости. По ее мнению, коронавирус, скорее всего, станет сезонным и будет проявляться весной и осенью.Попова также обратила внимание на то, что сложная ситуация с коронавирусом складывается в странах Европы и в южном полушарии — в Южной Америке, Африке. Очень быстро она осложняется в Турции — и именно оттуда в Россию завезено больше всего мутировавших штаммов.По словам главы Роспотребнадзора, положительный тест на COVID-19 сдают один процент от всех вернувшихся в Россию из-за рубежа, причем не у всех заразившихся мутировавшими штаммами проявляются симптомы.
https://ria.ru/20210406/koronavirus-1727027804.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, россия
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости.
Третьей волны COVID-19 не будет, если россияне продолжат соблюдать все меры профилактики, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова
в эфире радио "Комсомольская правда"
.
"У нас не будет третьей волны, <...> если мы будем так же трепетно относиться ко всем правилам, которые для себя выработали, которые нас защищают: это маски, это чистые руки, это чистое лицо, чистые гаджеты и максимально сторониться всех мест массового скопления", — сказала она.
При этом глава Роспотребнадзора допустила, что к осени возможен подъем заболеваемости. По ее мнению, коронавирус, скорее всего, станет сезонным и будет проявляться весной и осенью.
Попова также обратила внимание на то, что сложная ситуация с коронавирусом складывается в странах Европы и в южном полушарии — в Южной Америке, Африке. Очень быстро она осложняется в Турции — и именно оттуда в Россию завезено больше всего мутировавших штаммов.
По словам главы Роспотребнадзора, положительный тест на COVID-19 сдают один процент от всех вернувшихся в Россию из-за рубежа, причем не у всех заразившихся мутировавшими штаммами проявляются симптомы.