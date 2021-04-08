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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Прироста коронавируса за сутки нет в Чукотском и Ненецком автономном округе, наименьший темп прироста в Туве - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T11:16
2021-04-08T11:16
2021-04-08T11:16
распространение коронавируса
россия
еврейская автономная область
магаданская область
республика тыва
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки нет в Чукотском и Ненецком автономном округе, наименьший темп прироста в Туве - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%, 2. Республика Тыва 0,01%, 3. Магаданская область, Еврейская автономная область 0,04%", - говорится в сообщении.
россия
еврейская автономная область
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россия, еврейская автономная область, магаданская область, республика тыва