https://ria.ru/20210408/koronavirus-1727329630.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Прироста коронавируса за сутки нет в Чукотском и Ненецком автономном округе, наименьший темп прироста в Туве - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T11:16

2021-04-08T11:16

2021-04-08T11:16

распространение коронавируса

россия

еврейская автономная область

магаданская область

республика тыва

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки нет в Чукотском и Ненецком автономном округе, наименьший темп прироста в Туве - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%, 2. Республика Тыва 0,01%, 3. Магаданская область, Еврейская автономная область 0,04%", - говорится в сообщении.

россия

еврейская автономная область

магаданская область

республика тыва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, еврейская автономная область, магаданская область, республика тыва