https://ria.ru/20210408/koronavirus-1727328334.html

В России выявили 8672 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 8672 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 8672 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T11:12

2021-04-08T11:12

2021-04-08T16:50

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8672 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 8294 случаях. Показатель остается на уровне конца сентября, темп прироста заболеваемости незначительно ускорился — до 0,19 процента. Умерли за сутки 365 человек, выписались после лечения — 9558. У более чем 13 процентов заразившихся не наблюдается симптомов.Новые случаи выявили в 83 регионах, прироста нет в Ненецком автономном округе и на Чукотке. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве — 2024 (днем ранее было 1585), Санкт-Петербурге — 695, Подмосковье — 567, Нижегородской области — 243, Ростовской — 239, Самарской — 197.Меньше всего случаев в Туве и Еврейской автономной области — по два.Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 614 834, умерли 101 845, вылечились 4 239 038 пациентов.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 132,4 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 133,2 миллиона. Более 2,8 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия, Индия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Италию, Турцию, Испанию и Германию.

https://ria.ru/20210407/koronavirus-1727184328.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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