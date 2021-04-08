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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210408/koronavirus-1727328334.html
В России выявили 8672 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 8672 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 8672 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T11:12
2021-04-08T16:50
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8672 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 8294 случаях. Показатель остается на уровне конца сентября, темп прироста заболеваемости незначительно ускорился — до 0,19 процента. Умерли за сутки 365 человек, выписались после лечения — 9558. У более чем 13 процентов заразившихся не наблюдается симптомов.Новые случаи выявили в 83 регионах, прироста нет в Ненецком автономном округе и на Чукотке. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве — 2024 (днем ранее было 1585), Санкт-Петербурге — 695, Подмосковье — 567, Нижегородской области — 243, Ростовской — 239, Самарской — 197.Меньше всего случаев в Туве и Еврейской автономной области — по два.Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 614 834, умерли 101 845, вылечились 4 239 038 пациентов.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 132,4 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 133,2 миллиона. Более 2,8 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия, Индия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Италию, Турцию, Испанию и Германию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 8672 новых случая заражения коронавирусом

11:12 08.04.2021 (обновлено: 16:50 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией
Врач городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8672 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
Накануне сообщалось о 8294 случаях. Показатель остается на уровне конца сентября, темп прироста заболеваемости незначительно ускорился — до 0,19 процента. Умерли за сутки 365 человек, выписались после лечения — 9558. У более чем 13 процентов заразившихся не наблюдается симптомов.
Новые случаи выявили в 83 регионах, прироста нет в Ненецком автономном округе и на Чукотке. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве — 2024 (днем ранее было 1585), Санкт-Петербурге — 695, Подмосковье — 567, Нижегородской области — 243, Ростовской — 239, Самарской — 197.
Меньше всего случаев в Туве и Еврейской автономной области — по два.
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7 апреля, 14:01Распространение коронавируса
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Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 614 834, умерли 101 845, вылечились 4 239 038 пациентов.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 132,4 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 133,2 миллиона. Более 2,8 миллиона человек спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия, Индия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Италию, Турцию, Испанию и Германию.
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