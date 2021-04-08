В России выявили 8672 новых случая заражения коронавирусом
11:12 08.04.2021 (обновлено: 16:50 08.04.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8672 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
Накануне сообщалось о 8294 случаях. Показатель остается на уровне конца сентября, темп прироста заболеваемости незначительно ускорился — до 0,19 процента. Умерли за сутки 365 человек, выписались после лечения — 9558. У более чем 13 процентов заразившихся не наблюдается симптомов.
Новые случаи выявили в 83 регионах, прироста нет в Ненецком автономном округе и на Чукотке. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве — 2024 (днем ранее было 1585), Санкт-Петербурге — 695, Подмосковье — 567, Нижегородской области — 243, Ростовской — 239, Самарской — 197.
Меньше всего случаев в Туве и Еврейской автономной области — по два.
Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 614 834, умерли 101 845, вылечились 4 239 038 пациентов.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 132,4 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 133,2 миллиона. Более 2,8 миллиона человек спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия, Индия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Италию, Турцию, Испанию и Германию.