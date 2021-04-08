https://ria.ru/20210408/koronavirus-1727306885.html

В Японии впервые пересадили легкие пациентке, переболевшей COVID-19

В Японии впервые пересадили легкие пациентке, переболевшей COVID-19

Врачи больницы Киотского университета в Японии сообщили, что провели первую в мире операцию по пересадке части легких пациентке, которая пострадала от... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T09:01

2021-04-08T09:01

2021-04-08T09:01

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

воз

киотский университет

япония

в мире

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ТОКИО, 8 апр - РИА Новости. Врачи больницы Киотского университета в Японии сообщили, что провели первую в мире операцию по пересадке части легких пациентке, которая пострадала от осложнений после пневмонии, вызванной COVID-19, сообщил телеканал NHK.Пациентка тяжело заболела воспалением легких от коронавируса в конце прошлого года и к ней был подключен также называемый аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который дублирует функции сердца и лёгких.Поскольку восстановление ее поврежденных фибриозом легких не представлялось возможным, ее супруг и сын решились стать донорами, и врачи провели 11-часовую операцию по пересадке части их легких пациентке.Сейчас она находится в реанимации и если пойдет на поправку, то сможет вернуться к нормальной жизни, как ожидается, через три месяца. Состояние ее супруга и сына также благоприятное, сообщает телеканал.По данным ВОЗ, ежегодно в мире осуществляется 3400 пересадок легких. Японские ученые утверждают, что провели трансплантацию легочных тканей пациентке, переболевшей коронавирусом, впервые в мире.

https://ria.ru/20210407/operatsiya-1727199133.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210329/peresadka-1603314965.html

япония

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, киотский университет, япония, в мире