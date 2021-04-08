https://ria.ru/20210408/koronavirus-1727304227.html

В Индии за сутки выявили наибольшее число новых случаев COVID-19

В Индии за сутки выявили наибольшее число новых случаев COVID-19

Минздрав Индии за минувшие сутки выявил в стране 126,7 тысячи новых случаев коронавируса, что является самым большим ежедневным ростом заболевших с начала... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T08:35

2021-04-08T08:35

2021-04-08T08:35

распространение коронавируса

чхаттисгарх

карнатака

здоровье - общество

дели

индия

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 апр – РИА Новости. Минздрав Индии за минувшие сутки выявил в стране 126,7 тысячи новых случаев коронавируса, что является самым большим ежедневным ростом заболевших с начала пандемии.Индия находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 12,9 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 11,8 миллиона человек, продолжают лечение около 910 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 166 тысяч человек.Наибольшее число заболевших пришлось на штат Махараштра, где за минувшие сутки выявлены более 59,9 тысячи новых случаев заболевания. Ранее власти штата продлили действующий в Махараштре ночной комендантский час, а также разрешили торговым центрам, барам, ресторанам и небольшим магазинам работать только для доставки еды и посылок.Следом за Махараштрой наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в Чхаттисгархе (10 310), Карнатаке (6976), Уттар Прадеше (6002) и Дели (5056).Также минздрав отметил, что за минувшие сутки в Индии было зарегистрировано 685 смертей, связанных с COVID-19.

https://ria.ru/20210405/sputnik-1604297990.html

чхаттисгарх

карнатака

дели

индия

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чхаттисгарх, карнатака, здоровье - общество, дели, индия, в мире