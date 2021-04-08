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В Германии за сутки выявили более 20 тысяч случаев COVID-19
В Германии за сутки выявили более 20 тысяч случаев COVID-19
Количество случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 20 407, скончались 306 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T08:11
2021-04-08T08:11
2021-04-08T08:11
распространение коронавируса
институт роберта коха
коронавирус covid-19
здоровье - общество
германия
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БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 20 407, скончались 306 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.Днем ранее сообщалось о 9677 новых случаях заболевания и 298 летальных исходах.В декабре прошлого года – январе нынешнего года число заболевших за сутки в Германии порой превышало 25 тысяч, а то и 30 тысяч. Сейчас в ФРГ говорят о третьей волне коронавируса, карантинные меры продлены до 18 апреля.По данным института Роберта Коха, с начала эпидемии в Германии коронавирусом заразились 2 930 852 человек, скончались около 77,7 тысячи заразившихся.
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институт роберта коха, коронавирус covid-19, здоровье - общество, германия
БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости.
Количество случаев заражения коронавирусом в Германии
увеличилось за сутки на 20 407, скончались 306 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 9677 новых случаях заболевания и 298 летальных исходах.
В декабре прошлого года – январе нынешнего года число заболевших за сутки в Германии порой превышало 25 тысяч, а то и 30 тысяч. Сейчас в ФРГ говорят о третьей волне коронавируса, карантинные меры продлены до 18 апреля.
По данным института Роберта Коха, с начала эпидемии в Германии коронавирусом заразились 2 930 852 человек, скончались около 77,7 тысячи заразившихся.