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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210408/kompensatsiya-1727434501.html
В Подмосковье компенсацию за капремонт оформили 74 тысячи пенсионеров
В Подмосковье компенсацию за капремонт оформили 74 тысячи пенсионеров
Глава министерства социального развития Московской области Ирина Фаевская рассказала, что количество пенсионеров, которые оформили компенсацию за капитальный... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T19:46
2021-04-08T19:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Глава министерства социального развития Московской области Ирина Фаевская рассказала, что количество пенсионеров, которые оформили компенсацию за капитальный ремонт, составило более 74 тысяч человек. Об этом сообщил телеканал "360"."В Московской области дополнительную меру социальной поддержки по оплате взноса за капитальный ремонт получают 74 098 пенсионеров", – уточнила она.Отмечается, что право на компенсацию имеют неработающие пенсионеры до 70 лет, которые являются собственниками квартир и проживают одни. Семьи из неработающих пенсионеров в возрасте от 70 лет также могут оформить льготу. У этих категорий есть возможность получить 50-процентную компенсацию на оплату взноса на капремонт. Право на полную компенсацию имеют пенсионеры старше 80 лет.Заявку на получение компенсации можно подать на портале государственных и муниципальных услуг Московской области. Для этого необходимо выбрать раздел "Компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг".
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московская область (подмосковье)

В Подмосковье компенсацию за капремонт оформили 74 тысячи пенсионеров

19:46 08.04.2021
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЕдиный платежный документ оплаты услуг ЖКХ
Единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Глава министерства социального развития Московской области Ирина Фаевская рассказала, что количество пенсионеров, которые оформили компенсацию за капитальный ремонт, составило более 74 тысяч человек. Об этом сообщил телеканал "360".
"В Московской области дополнительную меру социальной поддержки по оплате взноса за капитальный ремонт получают 74 098 пенсионеров", – уточнила она.
Отмечается, что право на компенсацию имеют неработающие пенсионеры до 70 лет, которые являются собственниками квартир и проживают одни. Семьи из неработающих пенсионеров в возрасте от 70 лет также могут оформить льготу. У этих категорий есть возможность получить 50-процентную компенсацию на оплату взноса на капремонт. Право на полную компенсацию имеют пенсионеры старше 80 лет.
Заявку на получение компенсации можно подать на портале государственных и муниципальных услуг Московской области. Для этого необходимо выбрать раздел "Компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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