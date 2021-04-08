https://ria.ru/20210408/kirienko-dal-start-vserossiyskomu-studencheskomu-konkursu-tvoy-khod-1727394269.html

Кириенко дал старт всероссийскому студенческому конкурсу "Твой ход"

Кириенко дал старт всероссийскому студенческому конкурсу "Твой ход"

Всероссийский студенческий конкурс "Твой ход", который стал аналогом школьного конкурса "Большая перемена", стартовал в четверг 8 апреля для учащихся I-III... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T16:27

2021-04-08T16:27

2021-04-08T16:27

россия

сергей кириенко

владимир путин

москва

образование - общество

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Всероссийский студенческий конкурс "Твой ход", который стал аналогом школьного конкурса "Большая перемена", стартовал в четверг 8 апреля для учащихся I-III курсов бакалавриата и студентов I-IV курсов специалитета, объявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.Ранее президент России Владимир Путин в рамках проведения заседания наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей" 26 марта поддержал идею запустить конкурс для студентов по аналогии с проектом для школьников "Большая перемена". Кириенко заявил, что конкурс будет запущен для студентов в течение 2-3 недель.Так, регистрация участников будет открыта на платформе Твойход.онлайн 8 апреля и продлится до 12 июня. Участниками конкурса смогут стать студенты высших учебных заведений России I-III курса бакалавриата и I-IV курса специалитета. Как сообщили организаторы, "Твой ход" объединяет восемь федеральных округов и вовлекает тысячи студентов по 11 направлениям. По словам Кириенко, крупнейшие российские компании предоставляют победителям возможности стажировок, участники также смогут выиграть свое "путешествие мечты".Уточняется, что финал конкурса пройдет в Москве в ноябре 2021 года, будут определены 200 победителей. Кроме того, каждый победитель получит 1 миллион рублей на обучение в магистратуре, улучшение жилищных условий или грант на стартап.Замглавы Минобрнауки Елена Дружинина отметила, что проекты молодых ученых из России гремят на весь мир – будь то разработка вакцины от коронавируса или запуск нейтринного телескопа на Байкале.

https://ria.ru/20210112/politologi-1592727272.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей кириенко, владимир путин, москва, образование - общество