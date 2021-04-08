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Кириенко дал старт всероссийскому студенческому конкурсу "Твой ход"
Кириенко дал старт всероссийскому студенческому конкурсу "Твой ход"
Всероссийский студенческий конкурс "Твой ход", который стал аналогом школьного конкурса "Большая перемена", стартовал в четверг 8 апреля для учащихся I-III... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T16:27
2021-04-08T16:27
россия
сергей кириенко
владимир путин
москва
образование - общество
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Всероссийский студенческий конкурс "Твой ход", который стал аналогом школьного конкурса "Большая перемена", стартовал в четверг 8 апреля для учащихся I-III курсов бакалавриата и студентов I-IV курсов специалитета, объявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.Ранее президент России Владимир Путин в рамках проведения заседания наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей" 26 марта поддержал идею запустить конкурс для студентов по аналогии с проектом для школьников "Большая перемена". Кириенко заявил, что конкурс будет запущен для студентов в течение 2-3 недель.Так, регистрация участников будет открыта на платформе Твойход.онлайн 8 апреля и продлится до 12 июня. Участниками конкурса смогут стать студенты высших учебных заведений России I-III курса бакалавриата и I-IV курса специалитета. Как сообщили организаторы, "Твой ход" объединяет восемь федеральных округов и вовлекает тысячи студентов по 11 направлениям. По словам Кириенко, крупнейшие российские компании предоставляют победителям возможности стажировок, участники также смогут выиграть свое "путешествие мечты".Уточняется, что финал конкурса пройдет в Москве в ноябре 2021 года, будут определены 200 победителей. Кроме того, каждый победитель получит 1 миллион рублей на обучение в магистратуре, улучшение жилищных условий или грант на стартап.Замглавы Минобрнауки Елена Дружинина отметила, что проекты молодых ученых из России гремят на весь мир – будь то разработка вакцины от коронавируса или запуск нейтринного телескопа на Байкале.
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россия, сергей кириенко, владимир путин, москва, образование - общество

Кириенко дал старт всероссийскому студенческому конкурсу "Твой ход"

16:27 08.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Всероссийский студенческий конкурс "Твой ход", который стал аналогом школьного конкурса "Большая перемена", стартовал в четверг 8 апреля для учащихся I-III курсов бакалавриата и студентов I-IV курсов специалитета, объявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Ранее президент России Владимир Путин в рамках проведения заседания наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей" 26 марта поддержал идею запустить конкурс для студентов по аналогии с проектом для школьников "Большая перемена". Кириенко заявил, что конкурс будет запущен для студентов в течение 2-3 недель.
"Каждый из вас делает свой собственный выбор – не зря конкурс называется "Твой ход". Есть уникальная возможность, помимо обучения по своей основной специальности, попробовать себя еще в чем-то. Это точно расширит ваш кругозор, ваши возможности", - сказал Кириенко на открытии конкурса.
Так, регистрация участников будет открыта на платформе Твойход.онлайн 8 апреля и продлится до 12 июня. Участниками конкурса смогут стать студенты высших учебных заведений России I-III курса бакалавриата и I-IV курса специалитета. Как сообщили организаторы, "Твой ход" объединяет восемь федеральных округов и вовлекает тысячи студентов по 11 направлениям. По словам Кириенко, крупнейшие российские компании предоставляют победителям возможности стажировок, участники также смогут выиграть свое "путешествие мечты".
Уточняется, что финал конкурса пройдет в Москве в ноябре 2021 года, будут определены 200 победителей. Кроме того, каждый победитель получит 1 миллион рублей на обучение в магистратуре, улучшение жилищных условий или грант на стартап.
"Победители получают по миллиону рублей, которые могут быть направлены на обучения в магистратуре, у вас будет миллион рублей, чтобы, если вы не проходите на бюджетное место, смогли пойти на платное место. Если деньги останутся, то можете потратить их на свой бизнес-проект, научный проект или на первый взнос для приобретения собственного жилья. Вы сами выбираете. Весь выбор за вами", - заключил Кириенко.
Замглавы Минобрнауки Елена Дружинина отметила, что проекты молодых ученых из России гремят на весь мир – будь то разработка вакцины от коронавируса или запуск нейтринного телескопа на Байкале.
"Этот конкурс поможет всем нашим молодым людям реализовать себя, получить шанс, получить новых друзей и найти себя. Самое главное – любить то, что ты делаешь", - сказала она.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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