https://ria.ru/20210408/kiev-1727422716.html

Киев не стремился к результату на заседании по Донбассу, считают в ДНР

Киев не стремился к результату на заседании по Донбассу, считают в ДНР

Киев не ставил перед собой цели достичь практического результата в вопросах безопасности в Донбассе на внеочередном заседании контактной группы, заявил... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T18:20

2021-04-08T18:20

2021-04-08T18:20

владислав московский

андрей ермак

мид днр

донбасс

донецкая народная республика

борис грызлов

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Киев не ставил перед собой цели достичь практического результата в вопросах безопасности в Донбассе на внеочередном заседании контактной группы, заявил пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой Народной Республики на переговорах по урегулированию конфликта Владислав Московский.Внеочередное заседание контактной группы по Донбассу прошло в среду в режиме видеоконференции. По его итогам полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев вновь попытался исказить меры по обеспечению перемирия в Донбассе, заседание закончилось безрезультатно. В МИД ДНР отметили, что представители киевской делегации отказались согласовать практические шаги по выполнению мер по перемирию в Донбассе, среди которых работа координационного механизма по предупреждению нарушений режима прекращения огня.Он отметил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак, который присоединился к переговорам в конце заседания, повторил предложение делегации Киева, "добавив, что в случае непринятия заявления завтра снова могут погибнуть мирные люди"."Отметим, что функционирование координационного механизма является ключевой мерой по стабилизации ситуации в области безопасности. Однако официальный Киев продолжает ею пренебрегать, предлагая просто переподтвердить режим прекращения огня в целом путем угроз в адрес гражданского населения Донбасса", - добавил Московский.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе.В ДНР также заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово". В ДНР сообщали, что 3 апреля погиб ребенок после того, как киевские силовики применили беспилотник со взрывным устройством.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210408/kiev-1727406549.html

https://ria.ru/20210408/ukraina-1727258909.html

донбасс

донецкая народная республика

украина

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владислав московский, андрей ермак, мид днр, донбасс, донецкая народная республика, борис грызлов, украина, в мире