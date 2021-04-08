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Киев не стремился к результату на заседании по Донбассу, считают в ДНР
Киев не стремился к результату на заседании по Донбассу, считают в ДНР
Киев не ставил перед собой цели достичь практического результата в вопросах безопасности в Донбассе на внеочередном заседании контактной группы, заявил... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T18:20
2021-04-08T18:20
владислав московский
андрей ермак
мид днр
донбасс
донецкая народная республика
борис грызлов
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Киев не ставил перед собой цели достичь практического результата в вопросах безопасности в Донбассе на внеочередном заседании контактной группы, заявил пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой Народной Республики на переговорах по урегулированию конфликта Владислав Московский.Внеочередное заседание контактной группы по Донбассу прошло в среду в режиме видеоконференции. По его итогам полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев вновь попытался исказить меры по обеспечению перемирия в Донбассе, заседание закончилось безрезультатно. В МИД ДНР отметили, что представители киевской делегации отказались согласовать практические шаги по выполнению мер по перемирию в Донбассе, среди которых работа координационного механизма по предупреждению нарушений режима прекращения огня.Он отметил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак, который присоединился к переговорам в конце заседания, повторил предложение делегации Киева, "добавив, что в случае непринятия заявления завтра снова могут погибнуть мирные люди"."Отметим, что функционирование координационного механизма является ключевой мерой по стабилизации ситуации в области безопасности. Однако официальный Киев продолжает ею пренебрегать, предлагая просто переподтвердить режим прекращения огня в целом путем угроз в адрес гражданского населения Донбасса", - добавил Московский.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе.В ДНР также заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово". В ДНР сообщали, что 3 апреля погиб ребенок после того, как киевские силовики применили беспилотник со взрывным устройством.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210408/kiev-1727406549.html
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владислав московский, андрей ермак, мид днр, донбасс, донецкая народная республика, борис грызлов, украина, в мире

Киев не стремился к результату на заседании по Донбассу, считают в ДНР

18:20 08.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Киев не ставил перед собой цели достичь практического результата в вопросах безопасности в Донбассе на внеочередном заседании контактной группы, заявил пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой Народной Республики на переговорах по урегулированию конфликта Владислав Московский.
Внеочередное заседание контактной группы по Донбассу прошло в среду в режиме видеоконференции. По его итогам полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев вновь попытался исказить меры по обеспечению перемирия в Донбассе, заседание закончилось безрезультатно. В МИД ДНР отметили, что представители киевской делегации отказались согласовать практические шаги по выполнению мер по перемирию в Донбассе, среди которых работа координационного механизма по предупреждению нарушений режима прекращения огня.

"Украинская сторона, как инициатор внеочередного заседания, изначально не ставила перед собой цели достижения практического результата. Глава украинской делегации вновь предложил переподтвердить меры по усилению режима прекращения огня и вернуться к практике тематических, "пасхальных" перемирий", - написал Московский в Telegram-канале.

Он отметил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак, который присоединился к переговорам в конце заседания, повторил предложение делегации Киева, "добавив, что в случае непринятия заявления завтра снова могут погибнуть мирные люди".
Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
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"Отметим, что функционирование координационного механизма является ключевой мерой по стабилизации ситуации в области безопасности. Однако официальный Киев продолжает ею пренебрегать, предлагая просто переподтвердить режим прекращения огня в целом путем угроз в адрес гражданского населения Донбасса", - добавил Московский.
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе.
В ДНР также заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово". В ДНР сообщали, что 3 апреля погиб ребенок после того, как киевские силовики применили беспилотник со взрывным устройством.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Владислав МосковскийАндрей ЕрмакМИД ДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаБорис ГрызловУкраинаВ мире
 
 
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