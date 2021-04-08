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Козак сравнил Киев на переговорах по Донбассу с "петляющим зайцем"
Козак сравнил Киев на переговорах по Донбассу с "петляющим зайцем"
Киев "петляет" между различными силами в вопросах урегулирования конфликта в Донбассе как "заяц во время погони", заявил замглавы администрации президента РФ... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T16:55
2021-04-08T16:55
донбасс
дмитрий козак
украина
в мире
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Киев "петляет" между различными силами в вопросах урегулирования конфликта в Донбассе как "заяц во время погони", заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.По его словам, за этими метаниями можно увидеть только то, что Киев "не хочет получить Донбасс обратно"."Логику Киева понять невозможно, это нечеловеческая логика. Они публично говорят, что это удавка на шее, что этот документ мешает достичь мира на Украине, келейно заявляют, что они привержены (минским соглашениям - ред.)", - добавил он.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки, а в последние недели ситуация в регионе обострилась.
https://ria.ru/20210408/ukraina-1727387825.html
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донбасс, дмитрий козак, украина, в мире

Козак сравнил Киев на переговорах по Донбассу с "петляющим зайцем"

16:55 08.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Киев "петляет" между различными силами в вопросах урегулирования конфликта в Донбассе как "заяц во время погони", заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

"Моя оценка того, что делает Украина в этом переговорном процессе: это такое петляние - как заяц во время погони - между нами, Донбассом, внутриполитическими силами, американцами, европейцами", - сказал Козак во время пресс-конференции.

По его словам, за этими метаниями можно увидеть только то, что Киев "не хочет получить Донбасс обратно".
"Логику Киева понять невозможно, это нечеловеческая логика. Они публично говорят, что это удавка на шее, что этот документ мешает достичь мира на Украине, келейно заявляют, что они привержены (минским соглашениям - ред.)", - добавил он.
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки, а в последние недели ситуация в регионе обострилась.
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