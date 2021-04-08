https://ria.ru/20210408/kiev-1727406549.html

Козак сравнил Киев на переговорах по Донбассу с "петляющим зайцем"

Козак сравнил Киев на переговорах по Донбассу с "петляющим зайцем"

Киев "петляет" между различными силами в вопросах урегулирования конфликта в Донбассе как "заяц во время погони", заявил замглавы администрации президента РФ... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T16:55

2021-04-08T16:55

2021-04-08T16:55

донбасс

дмитрий козак

украина

в мире

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Киев "петляет" между различными силами в вопросах урегулирования конфликта в Донбассе как "заяц во время погони", заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.По его словам, за этими метаниями можно увидеть только то, что Киев "не хочет получить Донбасс обратно"."Логику Киева понять невозможно, это нечеловеческая логика. Они публично говорят, что это удавка на шее, что этот документ мешает достичь мира на Украине, келейно заявляют, что они привержены (минским соглашениям - ред.)", - добавил он.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки, а в последние недели ситуация в регионе обострилась.

https://ria.ru/20210408/ukraina-1727387825.html

https://ria.ru/20210408/zelenskiy-1727398743.html

донбасс

украина

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донбасс, дмитрий козак, украина, в мире