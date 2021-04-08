https://ria.ru/20210408/keshbek-1727348362.html

Ростуризм разработает повышенный кешбэк для некоторых студентов

Ростуризм разработает повышенный кешбэк для некоторых студентов

Ростуризм планирует разработать более привлекательные условия программы поддержки туризма с частичной компенсацией средств на турпутевки для участников... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T15:03

2021-04-08T15:03

2021-04-08T15:03

туризм

кешбэк

россия

зарина догузова

туризм

туристы

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Ростуризм планирует разработать более привлекательные условия программы поддержки туризма с частичной компенсацией средств на турпутевки для участников студенческого конкурса "Твой ход", сообщила глава ведомства Зарина Догузова, выступая на презентации конкурса в четверг.С 2020 года в России работает специальная программа – туристический кешбэк. В ее рамках все желающие могут отправиться в путешествие по России и автоматически вернуть себе часть средств, которые потратят на поездку."Мы сейчас прорабатываем возможность, чтобы самые активные участники конкурса смогли с повышенным кешбэком круглый год путешествовать по нашей прекрасной стране. Мы постараемся, чтобы кешбэк составил не меньше половины от стоимости тура. Условия будут особыми и еще более привлекательными, чем они сейчас есть в текущей программе", – сказала Догузова.По ее словам, для активной молодежи будут сформированы интересные туристические продукты и направления. "Это будут туры, которые связаны с открытием своей страны через познание культуры. Это будут и этнографические путешествия, когда туристы смогут погрузиться в местную культуру, узнать национальную кухню, послушать новую музыку или увидеть незнакомый танец", – отметила глава Ростуризма.Она сообщила, что для талантливых студентов продумают возможность безопасных, но экстремальных путешествий. "Мы постараемся, чтобы все это было интересно, и вы получили путешествия и эмоции, которые останутся в ваших сердцах на всю жизнь", – заключила она.

https://ria.ru/20210326/keshbek-1602995323.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кешбэк, россия, зарина догузова, туризм, туристы, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)