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Туризм
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Ростуризм разработает повышенный кешбэк для некоторых студентов
Ростуризм разработает повышенный кешбэк для некоторых студентов
Ростуризм планирует разработать более привлекательные условия программы поддержки туризма с частичной компенсацией средств на турпутевки для участников... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T15:03
2021-04-08T15:03
туризм
кешбэк
россия
зарина догузова
туризм
туристы
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Ростуризм планирует разработать более привлекательные условия программы поддержки туризма с частичной компенсацией средств на турпутевки для участников студенческого конкурса "Твой ход", сообщила глава ведомства Зарина Догузова, выступая на презентации конкурса в четверг.С 2020 года в России работает специальная программа – туристический кешбэк. В ее рамках все желающие могут отправиться в путешествие по России и автоматически вернуть себе часть средств, которые потратят на поездку."Мы сейчас прорабатываем возможность, чтобы самые активные участники конкурса смогли с повышенным кешбэком круглый год путешествовать по нашей прекрасной стране. Мы постараемся, чтобы кешбэк составил не меньше половины от стоимости тура. Условия будут особыми и еще более привлекательными, чем они сейчас есть в текущей программе", – сказала Догузова.По ее словам, для активной молодежи будут сформированы интересные туристические продукты и направления. "Это будут туры, которые связаны с открытием своей страны через познание культуры. Это будут и этнографические путешествия, когда туристы смогут погрузиться в местную культуру, узнать национальную кухню, послушать новую музыку или увидеть незнакомый танец", – отметила глава Ростуризма.Она сообщила, что для талантливых студентов продумают возможность безопасных, но экстремальных путешествий. "Мы постараемся, чтобы все это было интересно, и вы получили путешествия и эмоции, которые останутся в ваших сердцах на всю жизнь", – заключила она.
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кешбэк, россия, зарина догузова, туризм, туристы, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)

Ростуризм разработает повышенный кешбэк для некоторых студентов

15:03 08.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкДевушка на входе в здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Девушка на входе в здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Ростуризм планирует разработать более привлекательные условия программы поддержки туризма с частичной компенсацией средств на турпутевки для участников студенческого конкурса "Твой ход", сообщила глава ведомства Зарина Догузова, выступая на презентации конкурса в четверг.
С 2020 года в России работает специальная программа – туристический кешбэк. В ее рамках все желающие могут отправиться в путешествие по России и автоматически вернуть себе часть средств, которые потратят на поездку.
"Мы сейчас прорабатываем возможность, чтобы самые активные участники конкурса смогли с повышенным кешбэком круглый год путешествовать по нашей прекрасной стране. Мы постараемся, чтобы кешбэк составил не меньше половины от стоимости тура. Условия будут особыми и еще более привлекательными, чем они сейчас есть в текущей программе", – сказала Догузова.
По ее словам, для активной молодежи будут сформированы интересные туристические продукты и направления. "Это будут туры, которые связаны с открытием своей страны через познание культуры. Это будут и этнографические путешествия, когда туристы смогут погрузиться в местную культуру, узнать национальную кухню, послушать новую музыку или увидеть незнакомый танец", – отметила глава Ростуризма.
Она сообщила, что для талантливых студентов продумают возможность безопасных, но экстремальных путешествий. "Мы постараемся, чтобы все это было интересно, и вы получили путешествия и эмоции, которые останутся в ваших сердцах на всю жизнь", – заключила она.
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ТуризмКешбэкРоссияЗарина ДогузоваТуризмтуристыНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
 
 
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