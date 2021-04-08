https://ria.ru/20210408/kemerovo-1727308882.html

В приюте для собак в Кемерово взорвался газовый баллон

В приюте для собак в Кемерово взорвался газовый баллон

Газовый баллон взорвался в частном приюте для животных в Кемерово, его хозяйка находится в реанимации, две собаки погибли, еще четыре пострадали, говорится в... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T09:17

2021-04-08T09:17

2021-04-08T09:17

кемерово

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 8 апр - РИА Новости. Газовый баллон взорвался в частном приюте для животных в Кемерово, его хозяйка находится в реанимации, две собаки погибли, еще четыре пострадали, говорится в сообществе приюта в соцсети "ВКонтакте"."Произошла трагедия в нашем приюте, взорвался газовый баллон… Хозяйка приюта в реанимации, состояние стабильно тяжёлое. Одна комната в аварийном состоянии, всех собак оттуда убрали, в любой момент может упасть вторая часть потолка…. Погиб наш Биля и Маня... их завалило... Валдай, Белла, Джулька на стационаре, у девчонок ожог глаз, носа, и Черныш тоже сильно пострадал, ожоги… Газовый баллон забрали на экспертизу", – говорится в сообщении.Как уточнили в пресс-службе ГУМЧС по Кемеровской области, пожар возник в частном двухквартирном доме по улице Маяковского."На момент прибытия (пожарных - ред.) из-под крыши шел дым, до нашего приезда эвакуировался один человек самостоятельно, работало три единицы техники и 14 человек личного состава", – рассказали в пресс-службе регионального главка.Собеседница агентства добавила, что, по предварительной версии, пожар начался из-за нарушения эксплуатации газового оборудования.

https://radiosputnik.ria.ru/20210130/proisshestviya-1595310451.html

кемерово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кемерово, кемеровская область, происшествия