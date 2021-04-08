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В приюте для собак в Кемерово взорвался газовый баллон
В приюте для собак в Кемерово взорвался газовый баллон
Газовый баллон взорвался в частном приюте для животных в Кемерово, его хозяйка находится в реанимации, две собаки погибли, еще четыре пострадали, говорится в... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T09:17
2021-04-08T09:17
кемерово
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 8 апр - РИА Новости. Газовый баллон взорвался в частном приюте для животных в Кемерово, его хозяйка находится в реанимации, две собаки погибли, еще четыре пострадали, говорится в сообществе приюта в соцсети "ВКонтакте"."Произошла трагедия в нашем приюте, взорвался газовый баллон… Хозяйка приюта в реанимации, состояние стабильно тяжёлое. Одна комната в аварийном состоянии, всех собак оттуда убрали, в любой момент может упасть вторая часть потолка…. Погиб наш Биля и Маня... их завалило... Валдай, Белла, Джулька на стационаре, у девчонок ожог глаз, носа, и Черныш тоже сильно пострадал, ожоги… Газовый баллон забрали на экспертизу", – говорится в сообщении.Как уточнили в пресс-службе ГУМЧС по Кемеровской области, пожар возник в частном двухквартирном доме по улице Маяковского."На момент прибытия (пожарных - ред.) из-под крыши шел дым, до нашего приезда эвакуировался один человек самостоятельно, работало три единицы техники и 14 человек личного состава", – рассказали в пресс-службе регионального главка.Собеседница агентства добавила, что, по предварительной версии, пожар начался из-за нарушения эксплуатации газового оборудования.
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кемерово, кемеровская область, происшествия

В приюте для собак в Кемерово взорвался газовый баллон

09:17 08.04.2021
 
© РИА Новости / Григорий СысоевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 8 апр - РИА Новости. Газовый баллон взорвался в частном приюте для животных в Кемерово, его хозяйка находится в реанимации, две собаки погибли, еще четыре пострадали, говорится в сообществе приюта в соцсети "ВКонтакте".
"Произошла трагедия в нашем приюте, взорвался газовый баллон… Хозяйка приюта в реанимации, состояние стабильно тяжёлое. Одна комната в аварийном состоянии, всех собак оттуда убрали, в любой момент может упасть вторая часть потолка…. Погиб наш Биля и Маня... их завалило... Валдай, Белла, Джулька на стационаре, у девчонок ожог глаз, носа, и Черныш тоже сильно пострадал, ожоги… Газовый баллон забрали на экспертизу", – говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе ГУМЧС по Кемеровской области, пожар возник в частном двухквартирном доме по улице Маяковского.
"На момент прибытия (пожарных - ред.) из-под крыши шел дым, до нашего приезда эвакуировался один человек самостоятельно, работало три единицы техники и 14 человек личного состава", – рассказали в пресс-службе регионального главка.
Собеседница агентства добавила, что, по предварительной версии, пожар начался из-за нарушения эксплуатации газового оборудования.
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