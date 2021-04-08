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В Москве закрыли кабинет косметологии, лечивший запрещенными препаратами
В Москве закрыли кабинет косметологии, лечивший запрещенными препаратами
Росздравнадзор закрыл нелегальный косметологический кабинет в Москве, где врач с поддельным дипломом лечил пациентов запрещенными лекарствами и медицинскими... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T18:29
2021-04-08T18:29
2021-04-08T18:29
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Росздравнадзор закрыл нелегальный косметологический кабинет в Москве, где врач с поддельным дипломом лечил пациентов запрещенными лекарствами и медицинскими изделиями, сообщается на сайте ведомства.В территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области поступила жалоба от гражданина на оказание некачественных услуг в ООО "Галерея красоты "Царская цирюльня" в Кочновском проезде.В ходе проверки было установлено, что медицинская деятельность по профилю "косметология" оказывается без соответствующей лицензии, пациентов принимала доктор с поддельным дипломом о высшем образовании, а также использовались незарегистрированные лекарства и медицинские изделия, запрещенные на территории России, уточняется в материале."По результатам проверки Росздравнадзором составлен в отношении ООО "Галерея красоты "Царская цирюльня" акт об административном правонарушении. Материалы надзорных мероприятий переданы в Следственный комитет Российской Федерации по городу Москве, лекарственные средства и медицинские изделия изъяты, на косметологический кабинет наложен арест, помещение опечатано", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200616/1572974233.html
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россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), москва, московская область (подмосковье), происшествия