https://ria.ru/20210408/jolie-1727349705.html

Анджелина Джоли спасает подростка в триллере "Те, кто желает мне смерти"

Анджелина Джоли спасает подростка в триллере "Те, кто желает мне смерти"

На YouTube разместили трейлер экшн-триллера Тейлора Шеридана "Те, кто желает мне смерти", основанного на одноименном романе Майкла Корита. Главную роль в лента... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T14:06

2021-04-08T14:06

2021-04-08T14:06

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анджелина джоли (войт)

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. На YouTube разместили трейлер экшн-триллера Тейлора Шеридана "Те, кто желает мне смерти", основанного на одноименном романе Майкла Корита. Главную роль в лента исполнила Анджелина Джоли. Спасательница из парашютного отряда Ханна пытается оправиться после трагической смерти трех товарищей, которых она не смогла спасти от пожара. Неожиданно главная героиня находит в лесу 12-летнего мальчика, который чудом выжил в автомобильной катастрофе. Как оказалось, подростку грозит страшная опасность и, кроме как к Ханне, ему больше не к кому обратиться за помощью. Вместе с Джоли в триллере снялись Эйдан Гиллен ("Игра престолов"), Николас Холт ("Тепло наших тел", "Великая"), Финн Литл ("Расплата", "Ангел мой"), Медина Сенгхоур ("Хэппи") и другие. Премьера фильма в кинотеатрах состоится 13 мая.

https://ria.ru/20210406/kino-1604445326.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, youtube, анджелина джоли (войт)