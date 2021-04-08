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Анджелина Джоли спасает подростка в триллере "Те, кто желает мне смерти"
Анджелина Джоли спасает подростка в триллере "Те, кто желает мне смерти"
На YouTube разместили трейлер экшн-триллера Тейлора Шеридана "Те, кто желает мне смерти", основанного на одноименном романе Майкла Корита. Главную роль в лента... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T14:06
2021-04-08T14:06
2021-04-08T14:06
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новости культуры
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анджелина джоли (войт)
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. На YouTube разместили трейлер экшн-триллера Тейлора Шеридана "Те, кто желает мне смерти", основанного на одноименном романе Майкла Корита. Главную роль в лента исполнила Анджелина Джоли. Спасательница из парашютного отряда Ханна пытается оправиться после трагической смерти трех товарищей, которых она не смогла спасти от пожара. Неожиданно главная героиня находит в лесу 12-летнего мальчика, который чудом выжил в автомобильной катастрофе. Как оказалось, подростку грозит страшная опасность и, кроме как к Ханне, ему больше не к кому обратиться за помощью. Вместе с Джоли в триллере снялись Эйдан Гиллен ("Игра престолов"), Николас Холт ("Тепло наших тел", "Великая"), Финн Литл ("Расплата", "Ангел мой"), Медина Сенгхоур ("Хэппи") и другие. Премьера фильма в кинотеатрах состоится 13 мая.
https://ria.ru/20210406/kino-1604445326.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кино и сериалы, новости культуры, youtube, анджелина джоли (войт)
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. На YouTube разместили трейлер экшн-триллера Тейлора Шеридана "Те, кто желает мне смерти", основанного на одноименном романе Майкла Корита. Главную роль в лента исполнила Анджелина Джоли.
Спасательница из парашютного отряда Ханна пытается оправиться после трагической смерти трех товарищей, которых она не смогла спасти от пожара. Неожиданно главная героиня находит в лесу 12-летнего мальчика, который чудом выжил в автомобильной катастрофе. Как оказалось, подростку грозит страшная опасность и, кроме как к Ханне, ему больше не к кому обратиться за помощью.
Вместе с Джоли в триллере снялись Эйдан Гиллен ("Игра престолов"), Николас Холт ("Тепло наших тел", "Великая"), Финн Литл ("Расплата", "Ангел мой"), Медина Сенгхоур ("Хэппи") и другие.
Премьера фильма в кинотеатрах состоится 13 мая.