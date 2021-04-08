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Роспатент назвал лучшие медицинские изобретения в России начала 2021 года
Роспатент назвал лучшие медицинские изобретения в России начала 2021 года
За первые три месяца 2021 года Роспатентом было выдано 865 патентов в области медицины, специалисты службы определили для РИА Новости пятерку самых интересных... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T06:56
2021-04-08T12:00
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
санкт-петербургский университет информационных технологий
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
москва
изобретение
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. За первые три месяца 2021 года Роспатентом было выдано 865 патентов в области медицины, специалисты службы определили для РИА Новости пятерку самых интересных из них.Так, Институт биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова запатентовал новое моноклональное антитело мыши IgM-изотипа, обладающее вируснейтрализующей активностью и способное к связыванию S-белка вируса SARS-CoV-2 (COVID-19).Это антитело позволяет эффективно блокировать инфекцию коронавируса, а также идентифицировать S-белок этого вируса с использованием всех доступных иммунохимических методов. "Таким образом, разработанное моноклональное антитело может применяться как для лечения инфекции SARS-CoV-2, так и для её обнаружения", — пояснили в Роспатенте.Еще одно крайне полезное изобретение запатентовал МГУ имени Ломоносова: 3D-матриксную структуру для доставки лекарственных препаратов.Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора запатентовал систему CRISPR-Cas для выявления гена антибиотикоустойчивости blaVIM-2 (металло-бета-лактамаза класс B VIM-2) Pseudomonas aeruginosa в ультранизких концентрациях.Определение такого специфического гена у микроорганизмов позволяет использовать эффективные технологии борьбы с ними. Преимущество данного изобретения заключается в возможности быстрого и высокочувствительного анализа, вплоть до единичного их обнаружения в любом биологическом образце.Крайне важным изобретением, запатентованным в начале года, стал способ диагностики рака молочной железы по уровню мРНК TGEβ и TNFα в плазме крови Национальным медицинским исследовательским центром акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова. Технология ПЦР-диагностики позволяет диагностировать рак молочной железы на ранней стадии. Для этого определяют уровень внеклеточных рибонуклеиновых кислот, которые отражают активность генов, вызывающих превращение нормальных клеток в опухолевые. Изобретение дает возможность раннего достоверного обнаружения факторов риска наличия опухоли молочной железы, что позволяет своевременно начать лечение женщины, предотвратив развитие тяжелых форм заболевания.Университет ИТМО запатентовал Комплекс для детекции и направленного разрушения клеток. Проще говоря, комплекс позволяет визуализировать и разрушить опухолевые клетки методом фотодинамической терапии."Такой комплекс позволяет снизить фоновую токсичность фотосенсибилизаторов, применяемых для направленного разрушения клеток методами фотодинамической терапии, и увеличить специфичность их детекции", — отмечают в Роспатенте.По данным Роспатента, рост поступления заявок на изобретения был особенно заметен в феврале и марте 2021 года. Служба отмечает, что в процессе подачи заявок лидируют отечественные изобретатели. Так, из 685 изобретений 486 получено отечественными изобретателями, а из 180 полезных моделей — 176 отечественных разработок.Кроме того, всего с момента объявления пандемии (в 2020 году. — Прим. ред.) по состоянию на 31 марта было подано 698 заявок на изобретения и полезные модели в области технологий борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями."Слаженная работа экспертов ФИПС сделала возможной выдачу патентов на вакцины для борьбы с коронавирусной инфекцией — "Спутник V" Центра Н. Ф. Гамалеи, "ЭпиВакКорона" производства "Вектор", "Авифавир" компании "Кромис" и других", — отметили в службе.На конец марта было выдано 222 патента Российской Федерации на технологии в области борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями (пневмонией)."Всплеск изобретательской активности в сфере медицины помогает внедрять инновационные технологии, польза которых для пациентов очевидна. Роспатент, со своей стороны, создает отвечающую современным реалиям комфортную среду для взаимодействия с заявителями: ускоренное рассмотрение заявок, связанных с социально значимыми изобретениями в сфере медицины, возможность наглядного представления заявленного технического решения с помощью 3D-моделей, а кроме того, получение охранных документов в электронной форме", — привели в Роспатенте слова главы службы Григория Ивлиева.
https://ria.ru/20210217/izobreteniya-1597776869.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, санкт-петербургский университет информационных технологий, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), москва, изобретение

Роспатент назвал лучшие медицинские изобретения в России начала 2021 года

06:56 08.04.2021 (обновлено: 12:00 08.04.2021)
 
© Depositphotos / DmitryPochУченые в лаборатории
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Depositphotos / DmitryPoch
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. За первые три месяца 2021 года Роспатентом было выдано 865 патентов в области медицины, специалисты службы определили для РИА Новости пятерку самых интересных из них.
Так, Институт биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова запатентовал новое моноклональное антитело мыши IgM-изотипа, обладающее вируснейтрализующей активностью и способное к связыванию S-белка вируса SARS-CoV-2 (COVID-19).
Это антитело позволяет эффективно блокировать инфекцию коронавируса, а также идентифицировать S-белок этого вируса с использованием всех доступных иммунохимических методов. "Таким образом, разработанное моноклональное антитело может применяться как для лечения инфекции SARS-CoV-2, так и для её обнаружения", — пояснили в Роспатенте.
Еще одно крайне полезное изобретение запатентовал МГУ имени Ломоносова: 3D-матриксную структуру для доставки лекарственных препаратов.

"Существенным преимуществом данного изобретения является возможность подбора нужной скорости высвобождения лекарства в широком диапазоне времени", — указывается в патенте.

Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора запатентовал систему CRISPR-Cas для выявления гена антибиотикоустойчивости blaVIM-2 (металло-бета-лактамаза класс B VIM-2) Pseudomonas aeruginosa в ультранизких концентрациях.
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
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Роспатент назвал главные российские изобретения в 2020 году
Определение такого специфического гена у микроорганизмов позволяет использовать эффективные технологии борьбы с ними. Преимущество данного изобретения заключается в возможности быстрого и высокочувствительного анализа, вплоть до единичного их обнаружения в любом биологическом образце.
Крайне важным изобретением, запатентованным в начале года, стал способ диагностики рака молочной железы по уровню мРНК TGEβ и TNFα в плазме крови Национальным медицинским исследовательским центром акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова. Технология ПЦР-диагностики позволяет диагностировать рак молочной железы на ранней стадии. Для этого определяют уровень внеклеточных рибонуклеиновых кислот, которые отражают активность генов, вызывающих превращение нормальных клеток в опухолевые. Изобретение дает возможность раннего достоверного обнаружения факторов риска наличия опухоли молочной железы, что позволяет своевременно начать лечение женщины, предотвратив развитие тяжелых форм заболевания.
Университет ИТМО запатентовал Комплекс для детекции и направленного разрушения клеток. Проще говоря, комплекс позволяет визуализировать и разрушить опухолевые клетки методом фотодинамической терапии.
"Такой комплекс позволяет снизить фоновую токсичность фотосенсибилизаторов, применяемых для направленного разрушения клеток методами фотодинамической терапии, и увеличить специфичность их детекции", — отмечают в Роспатенте.
Изобретатель - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
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Названы самые необычные российские изобретения 2020 года
По данным Роспатента, рост поступления заявок на изобретения был особенно заметен в феврале и марте 2021 года. Служба отмечает, что в процессе подачи заявок лидируют отечественные изобретатели. Так, из 685 изобретений 486 получено отечественными изобретателями, а из 180 полезных моделей — 176 отечественных разработок.
Кроме того, всего с момента объявления пандемии (в 2020 году. — Прим. ред.) по состоянию на 31 марта было подано 698 заявок на изобретения и полезные модели в области технологий борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями.
"Слаженная работа экспертов ФИПС сделала возможной выдачу патентов на вакцины для борьбы с коронавирусной инфекцией — "Спутник V" Центра Н. Ф. Гамалеи, "ЭпиВакКорона" производства "Вектор", "Авифавир" компании "Кромис" и других", — отметили в службе.
На конец марта было выдано 222 патента Российской Федерации на технологии в области борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями (пневмонией).
"Всплеск изобретательской активности в сфере медицины помогает внедрять инновационные технологии, польза которых для пациентов очевидна. Роспатент, со своей стороны, создает отвечающую современным реалиям комфортную среду для взаимодействия с заявителями: ускоренное рассмотрение заявок, связанных с социально значимыми изобретениями в сфере медицины, возможность наглядного представления заявленного технического решения с помощью 3D-моделей, а кроме того, получение охранных документов в электронной форме", — привели в Роспатенте слова главы службы Григория Ивлиева.
Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСанкт-Петербургский университет информационных технологийФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Москваизобретение
 
 
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