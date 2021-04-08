В Приморье проверяют сообщения об избиении девочки в детском саду
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
ВЛАДИВОСТОК, 8 апр – РИА Новости. СК проверяет заявление жителя приморского Артема о том, что его двухлетнюю дочь били в детском саду , сообщает СУСК РФ по региону.
В соцсетях был опубликован пост со словами матери девочки. В нем она сообщает, что в частном детском саду в Артеме директор "швыряла на стул, дергала за руки, трясла" ее ребенка за то, что та плакала и просилась на руки. Также автор сообщения приложила фото ссадин и царапин на руках и шее девочки. В прокуратуре Приморья РИА Новости сообщили, что начата проверка исполнения законодательства о несовершеннолетних. Полиция также организовала проверку.
"В правоохранительные органы потупило обращение жителя города Артем с просьбой привлечь к ответственности сотрудников детского сада, где было применено насилие в отношении его двухлетней дочери. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
По предварительной информации СК, девочка стала "слегка капризничать" в детсаду. Воспитатель, пытаясь успокоить ребенка, резко усадила его на стул. В ведомстве уточняют, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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