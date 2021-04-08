https://ria.ru/20210408/izbienie-1727372484.html

В Приморье проверяют сообщения об избиении девочки в детском саду

В Приморье проверяют сообщения об избиении девочки в детском саду

СК проверяет заявление жителя приморского Артема о том, что его двухлетнюю дочь били в детском саду , сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T14:16

2021-04-08T14:16

2021-04-08T14:16

россия

следственный комитет россии (ск рф)

артем

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 8 апр – РИА Новости. СК проверяет заявление жителя приморского Артема о том, что его двухлетнюю дочь били в детском саду , сообщает СУСК РФ по региону.В соцсетях был опубликован пост со словами матери девочки. В нем она сообщает, что в частном детском саду в Артеме директор "швыряла на стул, дергала за руки, трясла" ее ребенка за то, что та плакала и просилась на руки. Также автор сообщения приложила фото ссадин и царапин на руках и шее девочки. В прокуратуре Приморья РИА Новости сообщили, что начата проверка исполнения законодательства о несовершеннолетних. Полиция также организовала проверку."В правоохранительные органы потупило обращение жителя города Артем с просьбой привлечь к ответственности сотрудников детского сада, где было применено насилие в отношении его двухлетней дочери. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.По предварительной информации СК, девочка стала "слегка капризничать" в детсаду. Воспитатель, пытаясь успокоить ребенка, резко усадила его на стул. В ведомстве уточняют, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20210402/izbienie-1603990789.html

россия

артем

приморский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), артем, приморский край, происшествия