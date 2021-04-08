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ВЭБ и партнеры создадут курорт в Сочи, инвестиции составят 80 млрд рублей
ВЭБ и партнеры создадут курорт в Сочи, инвестиции составят 80 млрд рублей
ВЭБ.РФ совместно с "Интеррос" и компанией "Васта Дискавери" создадут всесезонный горный курорт "Долина Васта" в Сочи, общий объем инвестиций в проект... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T12:30
2021-04-08T13:10
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интеррос
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости/Прайм. ВЭБ.РФ совместно с "Интеррос" и компанией "Васта Дискавери" создадут всесезонный горный курорт "Долина Васта" в Сочи, общий объем инвестиций в проект оценивается в размере порядка 80 миллиардов рублей, говорится в сообщении госкорпорации."Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", "Интеррос" и компания "Васта Дискавери" подписали соглашение о взаимодействии для реализации проекта по созданию всесезонного горного курорта "Долина Васта" в Сочи. Общий объем инвестиций в проект оценивается в сумму около 80 миллиардов рублей", - отметили в ВЭБе.По данным госкорпорации, данное соглашение направлено на развитие олимпийского наследия Сочи, туризма в регионе и создание необходимой инфраструктуры для увеличения внутреннего и въездного турпотока. В конечном итоге эта работа будет способствовать социально-экономическому развитию Краснодарского края и Сочи как горноклиматического курорта."ВЭБ.РФ рассматривает вопрос об организации синдицированного финансирования проекта", - добавили в институте развития.В основу нового проекта, как отмечается в пресс-релизе "Интерроса", лёг успешный опыт создания курорта "Роза хутор", построенного в 2012 году и ставшего ключевым объектом зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. По словам члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева, пандемия и закрытие границ спровоцировали в этом году рекордный спрос на российские горнолыжные курорты. Он отметил, что у инвесторов уже есть положительный опыт строительства и эксплуатации курорта "Роза Хутор" в Сочи. "Появление новых горнолыжных трасс, подъемников и необходимой инфраструктуры на территории национального парка позволит превратить его не только в самый крупный и современный центр природного туризма в России, но и в мире", - заявил Свищев.Ранее сообщалось о планах Потанина и Бачина инвестировать 15 миллиардов рублей в проект "Парк "Три вулкана" на Камчатке, предполагающий создание курортной инфраструктуры вокруг вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый.
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сочи, вэб, интеррос, новости компаний - экономика

ВЭБ и партнеры создадут курорт в Сочи, инвестиции составят 80 млрд рублей

12:30 08.04.2021 (обновлено: 13:10 08.04.2021)
 
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Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости/Прайм. ВЭБ.РФ совместно с "Интеррос" и компанией "Васта Дискавери" создадут всесезонный горный курорт "Долина Васта" в Сочи, общий объем инвестиций в проект оценивается в размере порядка 80 миллиардов рублей, говорится в сообщении госкорпорации.
"Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", "Интеррос" и компания "Васта Дискавери" подписали соглашение о взаимодействии для реализации проекта по созданию всесезонного горного курорта "Долина Васта" в Сочи. Общий объем инвестиций в проект оценивается в сумму около 80 миллиардов рублей", - отметили в ВЭБе.
Якутск - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
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По данным госкорпорации, данное соглашение направлено на развитие олимпийского наследия Сочи, туризма в регионе и создание необходимой инфраструктуры для увеличения внутреннего и въездного турпотока. В конечном итоге эта работа будет способствовать социально-экономическому развитию Краснодарского края и Сочи как горноклиматического курорта.
"ВЭБ.РФ рассматривает вопрос об организации синдицированного финансирования проекта", - добавили в институте развития.
В основу нового проекта, как отмечается в пресс-релизе "Интерроса", лёг успешный опыт создания курорта "Роза хутор", построенного в 2012 году и ставшего ключевым объектом зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
По словам члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева, пандемия и закрытие границ спровоцировали в этом году рекордный спрос на российские горнолыжные курорты.
"Поток отдыхающих увеличился настолько, что горные курорты Сочи работают на пределе своей нагрузки. Поэтому мы приветствуем, что подписано данное соглашение с участием ВЭБ, а также частных средств "Интерроса". Считаю, что именно подобное сотрудничество будет способствовать развитию спорта и туризма, потому что без привлечения частных инвестиций и поддержки государства это практически невозможно", - сказал депутат РИА Новости.
Он отметил, что у инвесторов уже есть положительный опыт строительства и эксплуатации курорта "Роза Хутор" в Сочи.
"Появление новых горнолыжных трасс, подъемников и необходимой инфраструктуры на территории национального парка позволит превратить его не только в самый крупный и современный центр природного туризма в России, но и в мире", - заявил Свищев.
Ранее сообщалось о планах Потанина и Бачина инвестировать 15 миллиардов рублей в проект "Парк "Три вулкана" на Камчатке, предполагающий создание курортной инфраструктуры вокруг вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый.
 
СочиВЭБИнтерросНовости компаний - Экономика
 
 
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