https://ria.ru/20210408/investitsii-1727348071.html

ВЭБ и партнеры создадут курорт в Сочи, инвестиции составят 80 млрд рублей

ВЭБ и партнеры создадут курорт в Сочи, инвестиции составят 80 млрд рублей

ВЭБ.РФ совместно с "Интеррос" и компанией "Васта Дискавери" создадут всесезонный горный курорт "Долина Васта" в Сочи, общий объем инвестиций в проект... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T12:30

2021-04-08T12:30

2021-04-08T13:10

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости/Прайм. ВЭБ.РФ совместно с "Интеррос" и компанией "Васта Дискавери" создадут всесезонный горный курорт "Долина Васта" в Сочи, общий объем инвестиций в проект оценивается в размере порядка 80 миллиардов рублей, говорится в сообщении госкорпорации."Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", "Интеррос" и компания "Васта Дискавери" подписали соглашение о взаимодействии для реализации проекта по созданию всесезонного горного курорта "Долина Васта" в Сочи. Общий объем инвестиций в проект оценивается в сумму около 80 миллиардов рублей", - отметили в ВЭБе.По данным госкорпорации, данное соглашение направлено на развитие олимпийского наследия Сочи, туризма в регионе и создание необходимой инфраструктуры для увеличения внутреннего и въездного турпотока. В конечном итоге эта работа будет способствовать социально-экономическому развитию Краснодарского края и Сочи как горноклиматического курорта."ВЭБ.РФ рассматривает вопрос об организации синдицированного финансирования проекта", - добавили в институте развития.В основу нового проекта, как отмечается в пресс-релизе "Интерроса", лёг успешный опыт создания курорта "Роза хутор", построенного в 2012 году и ставшего ключевым объектом зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. По словам члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева, пандемия и закрытие границ спровоцировали в этом году рекордный спрос на российские горнолыжные курорты. Он отметил, что у инвесторов уже есть положительный опыт строительства и эксплуатации курорта "Роза Хутор" в Сочи. "Появление новых горнолыжных трасс, подъемников и необходимой инфраструктуры на территории национального парка позволит превратить его не только в самый крупный и современный центр природного туризма в России, но и в мире", - заявил Свищев.Ранее сообщалось о планах Потанина и Бачина инвестировать 15 миллиардов рублей в проект "Парк "Три вулкана" на Камчатке, предполагающий создание курортной инфраструктуры вокруг вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый.

https://ria.ru/20210317/sotspomosch-1601697158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, вэб, интеррос, новости компаний - экономика