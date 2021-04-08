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Религия и мировоззрение
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Имам мечети Айя-София в Стамбуле ушел в отставку, сообщили СМИ
Имам мечети Айя-София в Стамбуле ушел в отставку, сообщили СМИ
Имам мечети Айя-София в Стамбуле, преобразованной из собора Святой Софии, Мехмет Бойнукалын подал в отставку, сообщает телеканал NTV в четверг. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T12:35
2021-04-08T12:35
религия и мировоззрение
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АНКАРА, 8 апр - РИА Новости. Имам мечети Айя-София в Стамбуле, преобразованной из собора Святой Софии, Мехмет Бойнукалын подал в отставку, сообщает телеканал NTV в четверг.Сообщается, что он возвратится к преподавательской работе на факультете богословия стамбульского Университета Мармара, где он является профессором.Бойнукалын известен своими резонансными высказываниями по вопросам внутренней и внешней политики Турции, которые вызывали негативную реакцию не только среди оппозиции, но и в правящей Партии справедливости и развития. В частности, он высказался по поводу выхода Турции из Стамбульской конвенции по защите женщин, заявив, что СМИ излишне активно освещают тему насилия против женщин, "делая из мужчин их врагов". Также он призвал к уменьшению или отмене учетных банковских ставок на фоне резкого падения курса турецкой лиры, заявив, что "борьба с ростовщичеством является заповедью ислама".Храм Святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля.
https://ria.ru/20210401/mecheti-1603834181.html
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юнеско, турция, стамбул, в мире

Имам мечети Айя-София в Стамбуле ушел в отставку, сообщили СМИ

12:35 08.04.2021
 
© Sputnik / Максим Дурнев / Перейти в фотобанкМечеть Айя-София (собор Святой Софии) в Стамбуле
Мечеть Айя-София (собор Святой Софии) в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Sputnik / Максим Дурнев
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АНКАРА, 8 апр - РИА Новости. Имам мечети Айя-София в Стамбуле, преобразованной из собора Святой Софии, Мехмет Бойнукалын подал в отставку, сообщает телеканал NTV в четверг.
Сообщается, что он возвратится к преподавательской работе на факультете богословия стамбульского Университета Мармара, где он является профессором.
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Бойнукалын известен своими резонансными высказываниями по вопросам внутренней и внешней политики Турции, которые вызывали негативную реакцию не только среди оппозиции, но и в правящей Партии справедливости и развития. В частности, он высказался по поводу выхода Турции из Стамбульской конвенции по защите женщин, заявив, что СМИ излишне активно освещают тему насилия против женщин, "делая из мужчин их врагов". Также он призвал к уменьшению или отмене учетных банковских ставок на фоне резкого падения курса турецкой лиры, заявив, что "борьба с ростовщичеством является заповедью ислама".
Храм Святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля.
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