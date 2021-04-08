https://ria.ru/20210408/gosuslugi-1727444424.html

Жители ЯНАО 93% госуслуг получают дистанционно

Жители ЯНАО 93% госуслуг получают дистанционно

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на сегодняшний день 93% госуслуг получают дистанционно, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T21:12

2021-04-08T21:12

2021-04-08T21:12

ямало-ненецкий автономный округ

россия

дмитрий артюхов

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

ямал

федеральная служба государственной статистики (росстат)

тазовский район

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Жители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на сегодняшний день 93% госуслуг получают дистанционно, сообщает пресс-служба губернатора региона."Жители Ямала предпочитают электронный формат получения государственных и муниципальных услуг. Об этом говорят результаты обследования Росстата: за 2020 год 92,6% услуг получено ямальцами через интернет. Округ вошел в пятерку лидеров среди регионов страны по данному показателю", - говорится в сообщении.Наибольшей популярностью у северян пользуется онлайн-запись на прием к врачу. Электронно производится подбор вакансий и соискателей для трудоустройства. На третьем месте - назначение и выплата пособия на ребенка. Востребован и прием заявлений, постановка на учет и зачисление дошкольников в детские сады; выдача градостроительных планов.Подать заявление на участие в программе "Молодая семья" пока можно в пяти муниципалитетах: городе Муравленко, Приуральском, Красноселькупском, Шурышкарском и Тазовском районах. В ближайшее время услуга заработает во всех муниципалитетах округа. Такое поручение дал губернатор Дмитрий Артюхов во время ежегодного доклада о положении дел. Э"Это значительно упростит и ускорит процедуру. С 25 декабря 2020 года подано 96 заявлений", - уточняет пресс-служба.Выбор в пользу электронного взаимодействия заметен и в работе с обращениями граждан. 75% ямальцев направляют обращения через интернет-приемную.Продолжится работа по оптимизации процессов оказания услуг в электронном виде: в 2021 году планируется вывести 25 социально значимых услуг в электронный вид и привести их к единому стандарту предоставления в электронном виде, утвержденному на всей территории страны. Для граждан округа будет расширен перечень услуг, оказываемых в электронном виде, перечень пополнят услуги в сфере имущественных отношений, строительства, государственного технического надзора и жилищной политики, отмечают власти.

https://ria.ru/20210407/ryba-1727211354.html

https://ria.ru/20210402/yamal-1603945406.html

https://ria.ru/20210407/yamal-1727183291.html

россия

ямал

тазовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, федеральная служба государственной статистики (росстат), тазовский район, общество