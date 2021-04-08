Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210408/gololed-1727449061.html
Дороги Москвы обработают против гололеда при необходимости
Дороги Москвы обработают против гололеда при необходимости
Коммунальщики Москвы при необходимости проведут противогололедную обработку дорог из-за понижения температуры, сообщается в Telegram-канале комплекса городского РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T22:07
2021-04-08T22:07
россия
городское хозяйство москвы
мосводосток
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727246502_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d8bc03a21ba7300a227b1818a77cdadf.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Коммунальщики Москвы при необходимости проведут противогололедную обработку дорог из-за понижения температуры, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.В сообщении отмечается, что по данным синоптиков, в четверг после 21:00 и до утра пятницы в столице ожидаются местами небольшие осадки, температура воздуха от минус одного до плюс одного градуса."Колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями могут приводить к образованию скользкости... При необходимости в местах образования скользкости проведут выборочную противогололедную обработку", — говорится в сообщении.Кроме того, отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние опасных для движения транспорта участков дорог."Бригады ГУП "Мосводосток" продолжают дежурить в местах возможных временных скоплений воды, прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы", - добавили в комплексе.
https://ria.ru/20210407/gorsluzhby-1727260014.html
https://realty.ria.ru/20210407/fonari-1727195781.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727246502_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_03d6517f28e80c815f6ad853abd6a485.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, городское хозяйство москвы, мосводосток, москва, общество

Дороги Москвы обработают против гололеда при необходимости

22:07 08.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновДеловой центр "Москва-Сити"
Деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Коммунальщики Москвы при необходимости проведут противогололедную обработку дорог из-за понижения температуры, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
В сообщении отмечается, что по данным синоптиков, в четверг после 21:00 и до утра пятницы в столице ожидаются местами небольшие осадки, температура воздуха от минус одного до плюс одного градуса.
Автомобили коммунальной службы производят мытье асфальтового покрытия на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 18:46Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
"Колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями могут приводить к образованию скользкости... При необходимости в местах образования скользкости проведут выборочную противогололедную обработку", — говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние опасных для движения транспорта участков дорог.
Сотрудник коммунальной службы протирает плафон фонаря наружного освещения на Пречистенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 14:52Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве помоют 100 тысяч уличных фонарей
"Бригады ГУП "Мосводосток" продолжают дежурить в местах возможных временных скоплений воды, прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы", - добавили в комплексе.
 
РоссияГородское хозяйство МосквыМосводостокМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач рассказала, как есть и не толстеть
03:41Роспотребнадзор дал рекомендации страдающим сезонной аллергией
03:30Врач рассказал, как продлить молодость
03:22Госсекретарь США объяснил слова Байдена о Путине
03:16Ростех сообщил об успешных испытаниях демонстратора новых двигателей
03:05"Коммерсант" сообщил о подорожании майонеза и соусов на десять процентов
02:48Глава ДНР назвал нелепым заявление Зеленского о вступлении Украины в НАТО
02:43В МВД рассказали, за что иностранцев чаще всего высылают из России
02:39Во Владивостоке из-за пожара из общежития эвакуировали почти 300 человек
02:34В Приморье ответили на сообщения о приманивании тигра собаками
02:15Эксперт назвал отличительные признаки поддельного лекарства
02:10Эксперт объяснил, для чего нужен режим полета в телефоне
01:47Facebook и Instagram восстановили работу после сбоев
01:29На "лучший в мире" отель в Париже совершили налет, сообщает AFP
01:24При стрельбе в Техасе погиб один человек
01:24В ДНР заявили о флаге Вермахта на посещенных Зеленским позициях ВСУ
01:20Матвиенко призвала проанализировать правовую базу после пандемии COVID-19
01:11Юрист рассказал, как выявляют нелегальную аренду жилья
01:05Матвиенко сравнила потери России от пандемии с другими странами
00:59В работе Instagram и Facebook произошел сбой
Лента новостейМолния