https://ria.ru/20210408/gololed-1727449061.html
Дороги Москвы обработают против гололеда при необходимости
Дороги Москвы обработают против гололеда при необходимости
Коммунальщики Москвы при необходимости проведут противогололедную обработку дорог из-за понижения температуры, сообщается в Telegram-канале комплекса городского РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T22:07
2021-04-08T22:07
2021-04-08T22:07
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городское хозяйство москвы
мосводосток
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Коммунальщики Москвы при необходимости проведут противогололедную обработку дорог из-за понижения температуры, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.В сообщении отмечается, что по данным синоптиков, в четверг после 21:00 и до утра пятницы в столице ожидаются местами небольшие осадки, температура воздуха от минус одного до плюс одного градуса."Колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями могут приводить к образованию скользкости... При необходимости в местах образования скользкости проведут выборочную противогололедную обработку", — говорится в сообщении.Кроме того, отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние опасных для движения транспорта участков дорог."Бригады ГУП "Мосводосток" продолжают дежурить в местах возможных временных скоплений воды, прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы", - добавили в комплексе.
https://ria.ru/20210407/gorsluzhby-1727260014.html
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