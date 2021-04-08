https://ria.ru/20210408/gazoprovod-1727350306.html

"Газпром" возобновил прокачку газа по "Силе Сибири"

"Газпром" возобновил прокачку газа по "Силе Сибири"

"Газпром" возобновил транспортировку газа по "Силе Сибири" после профилактических работ, сообщает компания. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T12:39

2021-04-08T12:39

2021-04-08T18:59

сила сибири (газопровод)

газпром

экономика

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. "Газпром" возобновил транспортировку газа по "Силе Сибири" после профилактических работ, сообщает компания."Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена", - говорится в сообщении.Транспортировка газа по трубопроводу была приостановлена с 1 по 7 апреля. Отмечалось, что время планового ремонта было согласовано "Газпромом" и китайской компанией CNPC. По договоренности сторон профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется дважды в год: весной и осенью.

https://ria.ru/20210122/gazoprovod-1594178824.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сила сибири (газопровод), газпром, экономика