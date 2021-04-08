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"Газпром" возобновил прокачку газа по "Силе Сибири"
"Газпром" возобновил прокачку газа по "Силе Сибири"
"Газпром" возобновил транспортировку газа по "Силе Сибири" после профилактических работ, сообщает компания. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T12:39
2021-04-08T18:59
сила сибири (газопровод)
газпром
экономика
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. "Газпром" возобновил транспортировку газа по "Силе Сибири" после профилактических работ, сообщает компания."Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена", - говорится в сообщении.Транспортировка газа по трубопроводу была приостановлена с 1 по 7 апреля. Отмечалось, что время планового ремонта было согласовано "Газпромом" и китайской компанией CNPC. По договоренности сторон профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется дважды в год: весной и осенью.
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сила сибири (газопровод), газпром, экономика

"Газпром" возобновил прокачку газа по "Силе Сибири"

12:39 08.04.2021 (обновлено: 18:59 08.04.2021)
 
© Фото : ПАО "Газпром"Участок газопровода "Сила Сибири"
Участок газопровода Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Фото : ПАО "Газпром"
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. "Газпром" возобновил транспортировку газа по "Силе Сибири" после профилактических работ, сообщает компания.
"Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена", - говорится в сообщении.
Транспортировка газа по трубопроводу была приостановлена с 1 по 7 апреля. Отмечалось, что время планового ремонта было согласовано "Газпромом" и китайской компанией CNPC. По договоренности сторон профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется дважды в год: весной и осенью.
Сварка стыка газопровода Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
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Сила Сибири (газопровод)ГазпромЭкономика
 
 
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