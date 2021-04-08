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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210408/frantsiya-1727378328.html
Во Франции объяснили отказ властей от "Спутника V"
Во Франции объяснили отказ властей от "Спутника V"
Лидер французской партии "Непокорившаяся Франция", бывший кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон, комментируя ситуацию с нехваткой вакцин в ЕС, а также вокруг... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T14:43
2021-04-08T15:06
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
жан-люк меланшон
москва
франция
в мире
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ПАРИЖ, 8 апр - РИА Новости. Лидер французской партии "Непокорившаяся Франция", бывший кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон, комментируя ситуацию с нехваткой вакцин в ЕС, а также вокруг российской "Спутник V", которую пока не одобрили и не используют во Франции, заявил, что властям страны известно об эффективности "Спутник V" с ноября прошлого года."Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.Он отметил, что в ЕС сейчас все решает Германия, поэтому Франция просто не может взять и сказать - "с нас достаточно, мы хотим, чтобы российская вакцина срочно поставлялась сюда"."Почему я говорю о российской вакцине? Потому что Россия - наш сосед, наш партнер. Мы уже знали с ноября прошлого года, что их вакцина эффективна, и не потому, что так говорит российская пропаганда, а потому, что французская миссия пришла к выводу об эффективности этой вакцины", - отметил политик.В ноябре 2020 года делегация Французского научного комитета по вакцинам от коронавируса посетила Москву для обсуждения вопросов сотрудничества в области производства вакцин от COVID-19.
https://ria.ru/20210403/france-1604030787.html
https://ria.ru/20210324/pandemiya-1602521531.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, жан-люк меланшон, москва, франция, в мире

Во Франции объяснили отказ властей от "Спутника V"

14:43 08.04.2021 (обновлено: 15:06 08.04.2021)
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
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ПАРИЖ, 8 апр - РИА Новости. Лидер французской партии "Непокорившаяся Франция", бывший кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон, комментируя ситуацию с нехваткой вакцин в ЕС, а также вокруг российской "Спутник V", которую пока не одобрили и не используют во Франции, заявил, что властям страны известно об эффективности "Спутник V" с ноября прошлого года.
"Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

"Вакцин не хватает, а все почему? Потому что мы оказались в заложниках глупых решений европейской бюрократии, которая рассматривает вакцину как товар. И мы отказались по идеологическим причинам от поставок во Францию российских, кубинских или китайских вакцин, которые существуют сейчас и работают", - сказал Меланшон в интервью телеканалу BFM TV.

Он отметил, что в ЕС сейчас все решает Германия, поэтому Франция просто не может взять и сказать - "с нас достаточно, мы хотим, чтобы российская вакцина срочно поставлялась сюда".
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"Почему я говорю о российской вакцине? Потому что Россия - наш сосед, наш партнер. Мы уже знали с ноября прошлого года, что их вакцина эффективна, и не потому, что так говорит российская пропаганда, а потому, что французская миссия пришла к выводу об эффективности этой вакцины", - отметил политик.
В ноябре 2020 года делегация Французского научного комитета по вакцинам от коронавируса посетила Москву для обсуждения вопросов сотрудничества в области производства вакцин от COVID-19.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Жан-Люк МеланшонМоскваФранцияВ мире
 
 
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