https://ria.ru/20210408/frantsiya-1727378328.html

Во Франции объяснили отказ властей от "Спутника V"

Во Франции объяснили отказ властей от "Спутника V"

Лидер французской партии "Непокорившаяся Франция", бывший кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон, комментируя ситуацию с нехваткой вакцин в ЕС, а также вокруг... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T14:43

2021-04-08T14:43

2021-04-08T15:06

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

жан-люк меланшон

москва

франция

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ПАРИЖ, 8 апр - РИА Новости. Лидер французской партии "Непокорившаяся Франция", бывший кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон, комментируя ситуацию с нехваткой вакцин в ЕС, а также вокруг российской "Спутник V", которую пока не одобрили и не используют во Франции, заявил, что властям страны известно об эффективности "Спутник V" с ноября прошлого года."Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.Он отметил, что в ЕС сейчас все решает Германия, поэтому Франция просто не может взять и сказать - "с нас достаточно, мы хотим, чтобы российская вакцина срочно поставлялась сюда"."Почему я говорю о российской вакцине? Потому что Россия - наш сосед, наш партнер. Мы уже знали с ноября прошлого года, что их вакцина эффективна, и не потому, что так говорит российская пропаганда, а потому, что французская миссия пришла к выводу об эффективности этой вакцины", - отметил политик.В ноябре 2020 года делегация Французского научного комитета по вакцинам от коронавируса посетила Москву для обсуждения вопросов сотрудничества в области производства вакцин от COVID-19.

https://ria.ru/20210403/france-1604030787.html

https://ria.ru/20210324/pandemiya-1602521531.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, жан-люк меланшон, москва, франция, в мире