Во Франции объяснили отказ властей от "Спутника V"
14:43 08.04.2021 (обновлено: 15:06 08.04.2021)
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
© Sputnik / Владислав Воднев
ПАРИЖ, 8 апр - РИА Новости. Лидер французской партии "Непокорившаяся Франция", бывший кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон, комментируя ситуацию с нехваткой вакцин в ЕС, а также вокруг российской "Спутник V", которую пока не одобрили и не используют во Франции, заявил, что властям страны известно об эффективности "Спутник V" с ноября прошлого года.
"Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
"Вакцин не хватает, а все почему? Потому что мы оказались в заложниках глупых решений европейской бюрократии, которая рассматривает вакцину как товар. И мы отказались по идеологическим причинам от поставок во Францию российских, кубинских или китайских вакцин, которые существуют сейчас и работают", - сказал Меланшон в интервью телеканалу BFM TV.
Он отметил, что в ЕС сейчас все решает Германия, поэтому Франция просто не может взять и сказать - "с нас достаточно, мы хотим, чтобы российская вакцина срочно поставлялась сюда".
"Почему я говорю о российской вакцине? Потому что Россия - наш сосед, наш партнер. Мы уже знали с ноября прошлого года, что их вакцина эффективна, и не потому, что так говорит российская пропаганда, а потому, что французская миссия пришла к выводу об эффективности этой вакцины", - отметил политик.
В ноябре 2020 года делегация Французского научного комитета по вакцинам от коронавируса посетила Москву для обсуждения вопросов сотрудничества в области производства вакцин от COVID-19.
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