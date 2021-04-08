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Представители 26 стран примут участие в КЭФ-2021 в Красноярске
Представители 26 стран примут участие в КЭФ-2021 в Красноярске
Почти 80 иностранных гостей и экспертов примут участие в работе Красноярского экономического форума (КЭФ) 2021 года "Экономика и пандемия: российский взгляд",... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T11:26
2021-04-08T11:26
2021-04-08T11:26
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экономика
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КРАСНОЯРСК, 8 апр - РИА Новости. Почти 80 иностранных гостей и экспертов примут участие в работе Красноярского экономического форума (КЭФ) 2021 года "Экономика и пандемия: российский взгляд", сообщил журналистам вице-премьер краевого правительства Сергей Верещагин.Красноярский экономический форум пройдет с 12 по 16 апреля в комбинированном офлайн и онлайн форматах. В 2020 году КЭФ был отменен в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции."Что касается иностранных участников... У нас уже на вчерашний день зарегистрировано 79 иностранных участников из 26 стран, и это цифра, я убежден, не конечная", - сказал Верещагин.По его словам, в форуме примут участие более 40 представителей международных и деловых организаций.Ранее в правительстве региона сообщалось, что модераторами зарубежных дискуссий выступят региональный директор по России Восточного комитета германской экономики Кристиана Шухарт и торговый представитель России в Сингапуре Александр Свинин.В студиях эксперты обсудят темы: "Кибербезопасность в эпоху стремительного роста и интеграции цифровых решений", "Будущее урбанистики. Как будут развиваться города и агломерации в эпоху "постковида", "Перспективы развития космической промышленности в РФ", форсайт-дискуссия "Тренды и тенденции развития мировой экономики" и многие другие.
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красноярский край, красноярск, экономика
КРАСНОЯРСК, 8 апр - РИА Новости.
Почти 80 иностранных гостей и экспертов примут участие в работе Красноярского экономического форума (КЭФ) 2021 года "Экономика и пандемия: российский взгляд", сообщил журналистам вице-премьер краевого правительства Сергей Верещагин
.
Красноярский экономический форум пройдет с 12 по 16 апреля в комбинированном офлайн и онлайн форматах. В 2020 году КЭФ был отменен в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
"Что касается иностранных участников... У нас уже на вчерашний день зарегистрировано 79 иностранных участников из 26 стран, и это цифра, я убежден, не конечная", - сказал Верещагин.
По его словам, в форуме примут участие более 40 представителей международных и деловых организаций.
По словам организаторов КЭФ, впервые в рамках его работы состоятся включения экспертных студий из Москвы, Берлина и Сингапура. Зарубежные площадки будут организованы при поддержке торговых представительств России. Гостями студий станут представители деловых и общественных объединений, науки, крупного бизнеса, политики, экономики и культуры.
Ранее в правительстве региона сообщалось, что модераторами зарубежных дискуссий выступят региональный директор по России Восточного комитета германской экономики Кристиана Шухарт и торговый представитель России в Сингапуре Александр Свинин.
В студиях эксперты обсудят темы: "Кибербезопасность в эпоху стремительного роста и интеграции цифровых решений", "Будущее урбанистики. Как будут развиваться города и агломерации в эпоху "постковида", "Перспективы развития космической промышленности в РФ", форсайт-дискуссия "Тренды и тенденции развития мировой экономики" и многие другие.