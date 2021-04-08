Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210408/forum-1727332655.html
Представители 26 стран примут участие в КЭФ-2021 в Красноярске
Представители 26 стран примут участие в КЭФ-2021 в Красноярске
Почти 80 иностранных гостей и экспертов примут участие в работе Красноярского экономического форума (КЭФ) 2021 года "Экономика и пандемия: российский взгляд",... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T11:26
2021-04-08T11:26
красноярский край
красноярск
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/96062/57/960625754_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_fefef45e1c8116a05450ac18bc879493.jpg
КРАСНОЯРСК, 8 апр - РИА Новости. Почти 80 иностранных гостей и экспертов примут участие в работе Красноярского экономического форума (КЭФ) 2021 года "Экономика и пандемия: российский взгляд", сообщил журналистам вице-премьер краевого правительства Сергей Верещагин.Красноярский экономический форум пройдет с 12 по 16 апреля в комбинированном офлайн и онлайн форматах. В 2020 году КЭФ был отменен в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции."Что касается иностранных участников... У нас уже на вчерашний день зарегистрировано 79 иностранных участников из 26 стран, и это цифра, я убежден, не конечная", - сказал Верещагин.По его словам, в форуме примут участие более 40 представителей международных и деловых организаций.Ранее в правительстве региона сообщалось, что модераторами зарубежных дискуссий выступят региональный директор по России Восточного комитета германской экономики Кристиана Шухарт и торговый представитель России в Сингапуре Александр Свинин.В студиях эксперты обсудят темы: "Кибербезопасность в эпоху стремительного роста и интеграции цифровых решений", "Будущее урбанистики. Как будут развиваться города и агломерации в эпоху "постковида", "Перспективы развития космической промышленности в РФ", форсайт-дискуссия "Тренды и тенденции развития мировой экономики" и многие другие.
https://ria.ru/20210218/zerno-1597996293.html
красноярский край
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/96062/57/960625754_115:0:1886:1328_1920x0_80_0_0_91e37383c0f307086e5c49f9facafeda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
красноярский край, красноярск, экономика

Представители 26 стран примут участие в КЭФ-2021 в Красноярске

11:26 08.04.2021
 
© РИА Новости / Александр ПаниотовКрасноярск, центр города
Красноярск, центр города - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Александр Паниотов
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 8 апр - РИА Новости. Почти 80 иностранных гостей и экспертов примут участие в работе Красноярского экономического форума (КЭФ) 2021 года "Экономика и пандемия: российский взгляд", сообщил журналистам вице-премьер краевого правительства Сергей Верещагин.
Красноярский экономический форум пройдет с 12 по 16 апреля в комбинированном офлайн и онлайн форматах. В 2020 году КЭФ был отменен в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Губернатор Красноярского края Александр Усс во время подписания соглашения о реализации проекта по строительству завода по глубокой переработке зерна на территории Шарыповского района - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 13:19
Усс: завод в Красноярском крае сможет перерабатывать до 20% всего зерна
"Что касается иностранных участников... У нас уже на вчерашний день зарегистрировано 79 иностранных участников из 26 стран, и это цифра, я убежден, не конечная", - сказал Верещагин.
По его словам, в форуме примут участие более 40 представителей международных и деловых организаций.
По словам организаторов КЭФ, впервые в рамках его работы состоятся включения экспертных студий из Москвы, Берлина и Сингапура. Зарубежные площадки будут организованы при поддержке торговых представительств России. Гостями студий станут представители деловых и общественных объединений, науки, крупного бизнеса, политики, экономики и культуры.
Ранее в правительстве региона сообщалось, что модераторами зарубежных дискуссий выступят региональный директор по России Восточного комитета германской экономики Кристиана Шухарт и торговый представитель России в Сингапуре Александр Свинин.
В студиях эксперты обсудят темы: "Кибербезопасность в эпоху стремительного роста и интеграции цифровых решений", "Будущее урбанистики. Как будут развиваться города и агломерации в эпоху "постковида", "Перспективы развития космической промышленности в РФ", форсайт-дискуссия "Тренды и тенденции развития мировой экономики" и многие другие.
 
Красноярский крайКрасноярскЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач рассказала, как есть и не толстеть
03:41Роспотребнадзор дал рекомендации страдающим сезонной аллергией
03:30Врач рассказал, как продлить молодость
03:22Госсекретарь США объяснил слова Байдена о Путине
03:16Ростех сообщил об успешных испытаниях демонстратора новых двигателей
03:05"Коммерсант" сообщил о подорожании майонеза и соусов на десять процентов
02:48Глава ДНР назвал нелепым заявление Зеленского о вступлении Украины в НАТО
02:43В МВД рассказали, за что иностранцев чаще всего высылают из России
02:39Во Владивостоке из-за пожара из общежития эвакуировали почти 300 человек
02:34В Приморье ответили на сообщения о приманивании тигра собаками
02:15Эксперт назвал отличительные признаки поддельного лекарства
02:10Эксперт объяснил, для чего нужен режим полета в телефоне
01:47Facebook и Instagram восстановили работу после сбоев
01:29На "лучший в мире" отель в Париже совершили налет, сообщает AFP
01:24При стрельбе в Техасе погиб один человек
01:24В ДНР заявили о флаге Вермахта на посещенных Зеленским позициях ВСУ
01:20Матвиенко призвала проанализировать правовую базу после пандемии COVID-19
01:11Юрист рассказал, как выявляют нелегальную аренду жилья
01:05Матвиенко сравнила потери России от пандемии с другими странами
00:59В работе Instagram и Facebook произошел сбой
Лента новостейМолния