https://ria.ru/20210408/forum-1727332655.html

Представители 26 стран примут участие в КЭФ-2021 в Красноярске

Представители 26 стран примут участие в КЭФ-2021 в Красноярске

Почти 80 иностранных гостей и экспертов примут участие в работе Красноярского экономического форума (КЭФ) 2021 года "Экономика и пандемия: российский взгляд",... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T11:26

2021-04-08T11:26

2021-04-08T11:26

красноярский край

красноярск

экономика

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КРАСНОЯРСК, 8 апр - РИА Новости. Почти 80 иностранных гостей и экспертов примут участие в работе Красноярского экономического форума (КЭФ) 2021 года "Экономика и пандемия: российский взгляд", сообщил журналистам вице-премьер краевого правительства Сергей Верещагин.Красноярский экономический форум пройдет с 12 по 16 апреля в комбинированном офлайн и онлайн форматах. В 2020 году КЭФ был отменен в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции."Что касается иностранных участников... У нас уже на вчерашний день зарегистрировано 79 иностранных участников из 26 стран, и это цифра, я убежден, не конечная", - сказал Верещагин.По его словам, в форуме примут участие более 40 представителей международных и деловых организаций.Ранее в правительстве региона сообщалось, что модераторами зарубежных дискуссий выступят региональный директор по России Восточного комитета германской экономики Кристиана Шухарт и торговый представитель России в Сингапуре Александр Свинин.В студиях эксперты обсудят темы: "Кибербезопасность в эпоху стремительного роста и интеграции цифровых решений", "Будущее урбанистики. Как будут развиваться города и агломерации в эпоху "постковида", "Перспективы развития космической промышленности в РФ", форсайт-дискуссия "Тренды и тенденции развития мировой экономики" и многие другие.

https://ria.ru/20210218/zerno-1597996293.html

красноярский край

красноярск

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красноярский край, красноярск, экономика