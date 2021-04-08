https://ria.ru/20210408/fond-1727381328.html

За счет фонда "Круг добра" 914 детей со СМА получают лекарства

За счет фонда "Круг добра" 914 детей со СМА получают лекарства

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что 14 детей со спинальной мышечной атрофией в РФ получают препараты за счет фонда поддержки детей с тяжелыми... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T14:53

2021-04-08T14:53

2021-04-08T15:10

россия

татьяна голикова

владимир путин

фонд "круг добра"

общество

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что 14 детей со спинальной мышечной атрофией в РФ получают препараты за счет фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра".Указ о создании фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Сообщалось, что фонд будет получать заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, от главных внештатных специалистов Минздрава, а также от региональных министерств здравоохранения.Уже семь орфанных заболеваний будут обеспечены за счет средств фонда "Круг добра", заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.По ее словам, с момента публикации президентского указа о формировании фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными, в правительстве сформировали необходимую нормативную базу, которая обеспечивает деятельность фонда.

https://ria.ru/20210408/sma-1727379986.html

https://ria.ru/20210326/lekarstva-1603039021.html

россия

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россия, татьяна голикова, владимир путин, фонд "круг добра", общество