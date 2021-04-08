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За счет фонда "Круг добра" 914 детей со СМА получают лекарства
За счет фонда "Круг добра" 914 детей со СМА получают лекарства
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что 14 детей со спинальной мышечной атрофией в РФ получают препараты за счет фонда поддержки детей с тяжелыми... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T14:53
2021-04-08T15:10
россия
татьяна голикова
владимир путин
фонд "круг добра"
общество
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что 14 детей со спинальной мышечной атрофией в РФ получают препараты за счет фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра".Указ о создании фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Сообщалось, что фонд будет получать заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, от главных внештатных специалистов Минздрава, а также от региональных министерств здравоохранения.Уже семь орфанных заболеваний будут обеспечены за счет средств фонда "Круг добра", заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.По ее словам, с момента публикации президентского указа о формировании фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными, в правительстве сформировали необходимую нормативную базу, которая обеспечивает деятельность фонда.
https://ria.ru/20210408/sma-1727379986.html
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россия, татьяна голикова, владимир путин, фонд "круг добра", общество

За счет фонда "Круг добра" 914 детей со СМА получают лекарства

14:53 08.04.2021 (обновлено: 15:10 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что 14 детей со спинальной мышечной атрофией в РФ получают препараты за счет фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра".
"Сейчас уже получают препараты шесть детей, начаты поставки 914 детям, страдающим СМА. При этом за счет переговоров с производителями нам удалось сэкономить порядка 750 миллионов рублей, которые пойдут на обеспечение других детей, страдающих другими заболеваниями", - сказала Голикова на совещании с президентом, где подводятся итоги реализации президентских посланий парламенту за 2019 и 2020 годы.
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Указ о создании фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Сообщалось, что фонд будет получать заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, от главных внештатных специалистов Минздрава, а также от региональных министерств здравоохранения.
Уже семь орфанных заболеваний будут обеспечены за счет средств фонда "Круг добра", заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
"Внесено уже семь хронических орфанных заболеваний в реестр обеспечиваемых за счет фонда, которые без лечения приведут к инвалидности и летальному исходу. Лечение таких заболеваний крайне дорогостоящее, на закупку препаратов Минфином уже выделено 10 миллиардов рублей", - сказала Голикова на совещании с кабмином, где подводятся итоги реализации президентских посланий парламенту за 2019 и 2020 годы.
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По ее словам, с момента публикации президентского указа о формировании фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными, в правительстве сформировали необходимую нормативную базу, которая обеспечивает деятельность фонда.
"Все административные процедуры прошли, совсем недавно председателем правительства утвержден порядок приобретения лекарств, медицинских изделий и технических средств реабилитации для конкретного ребенка либо для групп таких детей. В ближайшее время мы планируем издать правила ведения соответствующего информационного ресурса", - добавила она.
 
РоссияТатьяна ГоликоваВладимир ПутинФонд "Круг добра"Общество
 
 
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