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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20210408/festival-1727448196.html
От мечты о космосе – к образу будущего: Россию ждет космический фестиваль
От мечты о космосе – к образу будущего: Россию ждет космический фестиваль
РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T22:03
2021-04-08T22:03
калужская область
россия
константин циолковский
день космонавтики
марс
космос - риа наука
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
госдума рф
юрий гагарин (космонавт)
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. "Мечты о космосе": фестиваль под открытым небом с таким названием планируется провести в конце лета в рамках одноименной всероссийской акции на родине Константина Циолковского - в Калужской области, сообщил депутат Госдумы Геннадий Скляр.Накануне празднования Дня космонавтики и 60-летия полета в космос Юрия Гагарина депутат от Калужской области встретился в представительстве правительства региона в Москве с блогерами - представителями молодежных объединений."Мы с вами на пороге космического ренессанса. Интерес к ядерным, био- и нанотехнологиям растет. Многие вышли из космических технологий, которые и дальше будут работать на человека. Почему тема космоса так нас волнует и воодушевляет? Потому что это самая невероятная мечта человечества. Вспомним, каким мечтателем был Циолковский, который первым сказал, что космонавту будет нужен скафандр, что в космос нужно будет посылать животных, предсказал, как человек будет чувствовать себя в невесомости. И его, казалось бы, безумные мечты сбылись. От мечты о космосе – к образу будущего… Давайте попробуем всю страну вновь заразить этой мечтой – мечтой о космосе, которая придаст импульс развитию всех областей науки и техники", - обратился Скляр к молодежи. Он призвал участников встречи принять участие в онлайн-мероприятиях всероссийской акции 10-12 апреля, чтобы под единым хештегом #Мечтыокосмосе рассказать в соцсетях о своих представлениях о будущем этапе космической эры человечества. Депутат предложил энтузиастам включиться в подготовку фестиваля "Мечты о космосе", который по плану, если позволит эпидситуация, впервые пройдет в конце лета на калужской земле.Идею проведения фестиваля в чистом поле предложил руководитель АНО "Стратегия Отечества" Александр Васильев. "Идея такая, чтобы на большом пространстве создать модель Солнечной системы. Основная площадка – шатер в виде солнца, а вокруг нее – различные тематические площадки, где свои активности проведут ученые, художники, музыканты, предприниматели, программисты… И сейчас мы собираем команду тех, кто хотел бы этим заниматься. Наука, технологии, разные виды творчества… Космос - в широком смысле. То, что будет нас воодушевлять в ближайшем будущем", - пояснил Васильев. В подготовку фестиваля активно включилась Росмолодежь. "Мы сейчас прорабатываем концепцию фестиваля. И уже решили, что это не будет формат официальных форумов и образовательных площадок. По замыслу, это больше похоже на Грушинский фестиваль, но с более широкой повесткой. По смысловому наполнению мы хотим создать креативно-технологический фестиваль в гибком, игровом формате. Сейчас у нас идет этап согласования площадки, ресурсного обеспечения, дат. Наполнять каждую из площадок должны не чиновники, а энтузиасты. Мы соединим молодых и наставников, объединим разные направления общим смыслом. Мы надеемся, что фестиваль будет интересен и молодежи, и взрослой аудитории, мечтателям из научнойи творческой среды", - рассказал член Общественного совета Росмолодежи Николай Калмыков. Он также призвал участников встречи записать короткие видео со своими мечтами о космосе – для того, чтобы "поднять волну" и привлечь к теме всех, кто хотел бы войти в команду будущего фестиваля. "А если бы завтра я жил на Марсе?.. Если бы стал психологом в сфере космических отношений или разработчиком внеземных программ?.. Как бы я применил свои профессиональные навыки?.. Поделитесь своими идеями в публичном формате с хештегом #Мечтыокосмосе. Давайте запустим волну по всей стране", - предложил Калмыков. Идеи для наполнения фестивальной программы можно предложить на платформе.
https://ria.ru/20201223/sportinventar-1590626698.html
https://ria.ru/20201212/kaluga-1588944941.html
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россия, константин циолковский, день космонавтики, марс, космос - риа наука, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), госдума рф, юрий гагарин (космонавт), москва, калужская область

От мечты о космосе – к образу будущего: Россию ждет космический фестиваль

22:03 08.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовГосударственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге
Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. "Мечты о космосе": фестиваль под открытым небом с таким названием планируется провести в конце лета в рамках одноименной всероссийской акции на родине Константина Циолковского - в Калужской области, сообщил депутат Госдумы Геннадий Скляр.
Накануне празднования Дня космонавтики и 60-летия полета в космос Юрия Гагарина депутат от Калужской области встретился в представительстве правительства региона в Москве с блогерами - представителями молодежных объединений.
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"Мы с вами на пороге космического ренессанса. Интерес к ядерным, био- и нанотехнологиям растет. Многие вышли из космических технологий, которые и дальше будут работать на человека. Почему тема космоса так нас волнует и воодушевляет? Потому что это самая невероятная мечта человечества. Вспомним, каким мечтателем был Циолковский, который первым сказал, что космонавту будет нужен скафандр, что в космос нужно будет посылать животных, предсказал, как человек будет чувствовать себя в невесомости. И его, казалось бы, безумные мечты сбылись. От мечты о космосе – к образу будущего… Давайте попробуем всю страну вновь заразить этой мечтой – мечтой о космосе, которая придаст импульс развитию всех областей науки и техники", - обратился Скляр к молодежи.
Он призвал участников встречи принять участие в онлайн-мероприятиях всероссийской акции 10-12 апреля, чтобы под единым хештегом #Мечтыокосмосе рассказать в соцсетях о своих представлениях о будущем этапе космической эры человечества. Депутат предложил энтузиастам включиться в подготовку фестиваля "Мечты о космосе", который по плану, если позволит эпидситуация, впервые пройдет в конце лета на калужской земле.
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Идею проведения фестиваля в чистом поле предложил руководитель АНО "Стратегия Отечества" Александр Васильев.
"Идея такая, чтобы на большом пространстве создать модель Солнечной системы. Основная площадка – шатер в виде солнца, а вокруг нее – различные тематические площадки, где свои активности проведут ученые, художники, музыканты, предприниматели, программисты… И сейчас мы собираем команду тех, кто хотел бы этим заниматься. Наука, технологии, разные виды творчества… Космос - в широком смысле. То, что будет нас воодушевлять в ближайшем будущем", - пояснил Васильев.
В подготовку фестиваля активно включилась Росмолодежь.
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"Мы сейчас прорабатываем концепцию фестиваля. И уже решили, что это не будет формат официальных форумов и образовательных площадок. По замыслу, это больше похоже на Грушинский фестиваль, но с более широкой повесткой. По смысловому наполнению мы хотим создать креативно-технологический фестиваль в гибком, игровом формате. Сейчас у нас идет этап согласования площадки, ресурсного обеспечения, дат. Наполнять каждую из площадок должны не чиновники, а энтузиасты. Мы соединим молодых и наставников, объединим разные направления общим смыслом. Мы надеемся, что фестиваль будет интересен и молодежи, и взрослой аудитории, мечтателям из научнойи творческой среды", - рассказал член Общественного совета Росмолодежи Николай Калмыков.
Он также призвал участников встречи записать короткие видео со своими мечтами о космосе – для того, чтобы "поднять волну" и привлечь к теме всех, кто хотел бы войти в команду будущего фестиваля.
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Идеи для наполнения фестивальной программы можно предложить на платформе.
 
Калужская областьРоссияКонстантин ЦиолковскийДень космонавтикиМарсКосмос - РИА НаукаФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Госдума РФЮрий Гагарин (космонавт)МоскваКалужская область
 
 
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