https://ria.ru/20210408/evrosoyuz-1727371076.html

Попова заявила о сложной ситуации с COVID-19 в странах Евросоюза

Попова заявила о сложной ситуации с COVID-19 в странах Евросоюза

Сложная ситуация с коронавирусом наблюдается в странах Евросоюза, усугубляется положение в южном полушарии, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T14:10

2021-04-08T14:10

2021-04-08T14:14

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

анна попова

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Сложная ситуация с коронавирусом наблюдается в странах Евросоюза, усугубляется положение в южном полушарии, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сложная ситуация в странах Евросоюза. Но сначала хочу сказать, что осложняется ситуация в южном полушарии, вы видите: это южноамериканский континент, это Африка, это, так скажем, часть, которая находится в южном полушарии, касательно Азии", - рассказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".Такая тенденция, по словам главы Роспотребнадзора, является свидетельством сезонного характера коронавируса.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, анна попова, евросоюз, в мире