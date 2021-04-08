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Попова заявила о сложной ситуации с COVID-19 в странах Евросоюза
Попова заявила о сложной ситуации с COVID-19 в странах Евросоюза
Сложная ситуация с коронавирусом наблюдается в странах Евросоюза, усугубляется положение в южном полушарии, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T14:10
2021-04-08T14:10
2021-04-08T14:14
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
анна попова
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Сложная ситуация с коронавирусом наблюдается в странах Евросоюза, усугубляется положение в южном полушарии, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сложная ситуация в странах Евросоюза. Но сначала хочу сказать, что осложняется ситуация в южном полушарии, вы видите: это южноамериканский континент, это Африка, это, так скажем, часть, которая находится в южном полушарии, касательно Азии", - рассказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".Такая тенденция, по словам главы Роспотребнадзора, является свидетельством сезонного характера коронавируса.
РИА Новости
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коронавирус covid-19, анна попова, евросоюз, в мире