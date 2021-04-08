Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Воронежская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Воронежская область
https://ria.ru/20210408/eskizy-1727431519.html
Населенные пункты в Воронежской области благоустроят по эскизам жителей
Населенные пункты в Воронежской области благоустроят по эскизам жителей
Благоустройство четырех населенных пунктов в Воронежской области в этом году будет осуществляться по эскизам жителей, сообщает в четверг областная дума. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T19:20
2021-04-08T19:20
воронежская область
владимир нетесов
воронежская областная дума
воронежская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_11:0:1490:832_1920x0_80_0_0_ae5f8273c3c8a7333fdc43a9ea24c305.jpg
ВОРОНЕЖ, 8 апр - РИА Новости. Благоустройство четырех населенных пунктов в Воронежской области в этом году будет осуществляться по эскизам жителей, сообщает в четверг областная дума.Два года департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области проводит в регионе открытый публичный конкурс "Территория идей". Согласно условиям конкурса, любой совершеннолетний житель области предлагает эскиз-идею обустройства объекта своего населенного пункта. В 2020 году победители конкурса получили денежные призы на сумму 180 тысяч рублей.По эскиз-идеям победителей и призеров конкурса за счет регионального бюджета были реализованы четыре объекта. Это бульвар в Бутурлиновке, территория у ДК в села Березовка Воробьевского района, парк в селе Каширское, территория у социальных объектов в селе Верхняя Хава. В 2021 году планируется реализовать еще четыре проекта по эскизам граждан. Это скверы в Острогожске и Верхнем Мамоне, смотровая площадка в Рамони и парк в поселке Отрадное Новоусманского района."Сегодня для жителей Воронежской области созданы условия для активного участия в процессах формирования комфортной среды в населенных пунктах, будь то разработка концепции или выбор объекта благоустройства, реализация проектов ТОС. Органы власти ежегодно выделяют бюджетные средства на данные направления. Работа по поддержке местных инициатив в регионе будет продолжена", — отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
https://ria.ru/20210304/voronezh-1599901075.html
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_196:0:1305:832_1920x0_80_0_0_44f6fdbb1af85883119d79f9ce750395.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир нетесов, воронежская областная дума, воронежская область, общество

Населенные пункты в Воронежской области благоустроят по эскизам жителей

19:20 08.04.2021
 
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВид на город Воронеж
Вид на город Воронеж - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 8 апр - РИА Новости. Благоустройство четырех населенных пунктов в Воронежской области в этом году будет осуществляться по эскизам жителей, сообщает в четверг областная дума.
Два года департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области проводит в регионе открытый публичный конкурс "Территория идей". Согласно условиям конкурса, любой совершеннолетний житель области предлагает эскиз-идею обустройства объекта своего населенного пункта. В 2020 году победители конкурса получили денежные призы на сумму 180 тысяч рублей.
По эскиз-идеям победителей и призеров конкурса за счет регионального бюджета были реализованы четыре объекта. Это бульвар в Бутурлиновке, территория у ДК в села Березовка Воробьевского района, парк в селе Каширское, территория у социальных объектов в селе Верхняя Хава. В 2021 году планируется реализовать еще четыре проекта по эскизам граждан. Это скверы в Острогожске и Верхнем Мамоне, смотровая площадка в Рамони и парк в поселке Отрадное Новоусманского района.
"Сегодня для жителей Воронежской области созданы условия для активного участия в процессах формирования комфортной среды в населенных пунктах, будь то разработка концепции или выбор объекта благоустройства, реализация проектов ТОС. Органы власти ежегодно выделяют бюджетные средства на данные направления. Работа по поддержке местных инициатив в регионе будет продолжена", — отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
Воронеж - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 13:06Воронежская область
В Воронежской области увеличили бюджет инвестпрограммы
 
Воронежская областьВладимир НетесовВоронежская областная ДумаВоронежская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач рассказала, как есть и не толстеть
03:41Роспотребнадзор дал рекомендации страдающим сезонной аллергией
03:30Врач рассказал, как продлить молодость
03:22Госсекретарь США объяснил слова Байдена о Путине
03:16Ростех сообщил об успешных испытаниях демонстратора новых двигателей
03:05"Коммерсант" сообщил о подорожании майонеза и соусов на десять процентов
02:48Глава ДНР назвал нелепым заявление Зеленского о вступлении Украины в НАТО
02:43В МВД рассказали, за что иностранцев чаще всего высылают из России
02:39Во Владивостоке из-за пожара из общежития эвакуировали почти 300 человек
02:34В Приморье ответили на сообщения о приманивании тигра собаками
02:15Эксперт назвал отличительные признаки поддельного лекарства
02:10Эксперт объяснил, для чего нужен режим полета в телефоне
01:47Facebook и Instagram восстановили работу после сбоев
01:29На "лучший в мире" отель в Париже совершили налет, сообщает AFP
01:24При стрельбе в Техасе погиб один человек
01:24В ДНР заявили о флаге Вермахта на посещенных Зеленским позициях ВСУ
01:20Матвиенко призвала проанализировать правовую базу после пандемии COVID-19
01:11Юрист рассказал, как выявляют нелегальную аренду жилья
01:05Матвиенко сравнила потери России от пандемии с другими странами
00:59В работе Instagram и Facebook произошел сбой
Лента новостейМолния