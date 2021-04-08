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Населенные пункты в Воронежской области благоустроят по эскизам жителей

Населенные пункты в Воронежской области благоустроят по эскизам жителей

Благоустройство четырех населенных пунктов в Воронежской области в этом году будет осуществляться по эскизам жителей, сообщает в четверг областная дума. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T19:20

2021-04-08T19:20

2021-04-08T19:20

воронежская область

владимир нетесов

воронежская областная дума

воронежская область

общество

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ВОРОНЕЖ, 8 апр - РИА Новости. Благоустройство четырех населенных пунктов в Воронежской области в этом году будет осуществляться по эскизам жителей, сообщает в четверг областная дума.Два года департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области проводит в регионе открытый публичный конкурс "Территория идей". Согласно условиям конкурса, любой совершеннолетний житель области предлагает эскиз-идею обустройства объекта своего населенного пункта. В 2020 году победители конкурса получили денежные призы на сумму 180 тысяч рублей.По эскиз-идеям победителей и призеров конкурса за счет регионального бюджета были реализованы четыре объекта. Это бульвар в Бутурлиновке, территория у ДК в села Березовка Воробьевского района, парк в селе Каширское, территория у социальных объектов в селе Верхняя Хава. В 2021 году планируется реализовать еще четыре проекта по эскизам граждан. Это скверы в Острогожске и Верхнем Мамоне, смотровая площадка в Рамони и парк в поселке Отрадное Новоусманского района."Сегодня для жителей Воронежской области созданы условия для активного участия в процессах формирования комфортной среды в населенных пунктах, будь то разработка концепции или выбор объекта благоустройства, реализация проектов ТОС. Органы власти ежегодно выделяют бюджетные средства на данные направления. Работа по поддержке местных инициатив в регионе будет продолжена", — отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.

https://ria.ru/20210304/voronezh-1599901075.html

воронежская область

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владимир нетесов, воронежская областная дума, воронежская область, общество