https://ria.ru/20210408/epivakkorona-1727298577.html

Директор "Вектора" объяснил принцип вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона"

Директор "Вектора" объяснил принцип вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона"

Вакцина "ЭпиВакКорона" требует двукратного введения, но ее компоненты не отличаются по составу, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T06:19

2021-04-08T06:19

2021-04-08T09:43

вакцина "эпиваккорона"

ринат максютов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Вакцина "ЭпиВакКорона" требует двукратного введения, но ее компоненты не отличаются по составу, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.По словам Максютова, сейчас в национальном календаре прививок много вакцин, требующих многократного введения. Так что ситуация с двухразовой инъекцией "ЭпиВакКороны" вполне стандартна. Он также отметил, что препарат "Вектора" полностью подходит для ревакцинации."ЭпиВакКорона" — второй зарегистрированный в России препарат для профилактики COVID-19. Он характеризуется высочайшей степенью безопасности, так как не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет за счет искусственно синтезированных пептидов. По словам Максютова, вакцина обеспечивает защиту от коронавируса как минимум на год.При этом в Роспотребнадзоре отмечали, что не все тесты смогут выявить антитела к коронавирусу после применения "ЭпиВакКороны", поэтому вместе с самой вакциной будут поставлять специальные проверочные системы.Кроме того, в России зарегистрированы еще две вакцины: "Спутник V", созданный Центром имени Гамалеи, и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН. Все три препарата входят в перечень жизненно важных лекарств.

https://ria.ru/20210407/vaktsinatsiya-1727137214.html

https://ria.ru/20210326/vaktsina-1602913660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "эпиваккорона", ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество