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https://ria.ru/20210408/epivakkorona-1727298577.html
Директор "Вектора" объяснил принцип вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона"
Директор "Вектора" объяснил принцип вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона"
Вакцина "ЭпиВакКорона" требует двукратного введения, но ее компоненты не отличаются по составу, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T06:19
2021-04-08T09:43
вакцина "эпиваккорона"
ринат максютов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Вакцина "ЭпиВакКорона" требует двукратного введения, но ее компоненты не отличаются по составу, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.По словам Максютова, сейчас в национальном календаре прививок много вакцин, требующих многократного введения. Так что ситуация с двухразовой инъекцией "ЭпиВакКороны" вполне стандартна. Он также отметил, что препарат "Вектора" полностью подходит для ревакцинации."ЭпиВакКорона" — второй зарегистрированный в России препарат для профилактики COVID-19. Он характеризуется высочайшей степенью безопасности, так как не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет за счет искусственно синтезированных пептидов. По словам Максютова, вакцина обеспечивает защиту от коронавируса как минимум на год.При этом в Роспотребнадзоре отмечали, что не все тесты смогут выявить антитела к коронавирусу после применения "ЭпиВакКороны", поэтому вместе с самой вакциной будут поставлять специальные проверочные системы.Кроме того, в России зарегистрированы еще две вакцины: "Спутник V", созданный Центром имени Гамалеи, и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН. Все три препарата входят в перечень жизненно важных лекарств.
https://ria.ru/20210407/vaktsinatsiya-1727137214.html
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вакцина "эпиваккорона", ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Директор "Вектора" объяснил принцип вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона"

06:19 08.04.2021 (обновлено: 09:43 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил ГоленковМедработник демонстрирует вакцину "ЭпиВакКорона"
Медработник демонстрирует вакцину ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Вакцина "ЭпиВакКорона" требует двукратного введения, но ее компоненты не отличаются по составу, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"Вакцина "ЭпиВакКорона" является однокомпонентной, вводится двукратно с интервалом 21 день", — сказал он.

По словам Максютова, сейчас в национальном календаре прививок много вакцин, требующих многократного введения. Так что ситуация с двухразовой инъекцией "ЭпиВакКороны" вполне стандартна.
Он также отметил, что препарат "Вектора" полностью подходит для ревакцинации.
Упаковка инъекционных препаратов шприц-доза вакцины ЭпиВакКорона для профилактики COVID-19 - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
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"ЭпиВакКорона" — второй зарегистрированный в России препарат для профилактики COVID-19. Он характеризуется высочайшей степенью безопасности, так как не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет за счет искусственно синтезированных пептидов. По словам Максютова, вакцина обеспечивает защиту от коронавируса как минимум на год.
При этом в Роспотребнадзоре отмечали, что не все тесты смогут выявить антитела к коронавирусу после применения "ЭпиВакКороны", поэтому вместе с самой вакциной будут поставлять специальные проверочные системы.
Кроме того, в России зарегистрированы еще две вакцины: "Спутник V", созданный Центром имени Гамалеи, и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН. Все три препарата входят в перечень жизненно важных лекарств.
Сотрудники на линии розлива инъекционных препаратов шприц-доза вакцины ЭпиВакКорона для профилактики COVID-19 на предприятии Вектор-БиАльгам в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
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Вакцина "ЭпиВакКорона"Ринат МаксютовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"ЗдоровьеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
 
 
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