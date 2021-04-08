https://ria.ru/20210408/elektrichka-1727409578.html
Машинист получил срок после гибели девушки, зажатой дверьми электрички
Машинист получил срок после гибели девушки, зажатой дверьми электрички
Машинист и его помощник осуждены на два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года за гибель девушки, которую зажало дверьми... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T17:12
2021-04-08T17:12
2021-04-08T17:12
россия
октябрьская железная дорога
москва
происшествия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Машинист и его помощник осуждены на два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года за гибель девушки, которую зажало дверьми электрички в Москве, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.По данным следствия, в ноябре 2020 года на остановочном пункте "Рижская" Октябрьской железной дороги 16-летнюю студентку московского колледжа зажало дверьми электрички, девушка упала между платформой и поездом и получила смертельные травмы. Как установил Северный следственный отдел на транспорте, инцидент произошел из-за нарушения должностных инструкций локомотивной бригадой.Железнодорожники осуждены по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека". Кроме того, суд частично удовлетворил иски родителей о компенсации имущественного ущерба и морального вреда.
https://radiosputnik.ria.ru/20210404/pozhary-1604184358.html
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россия, октябрьская железная дорога, москва, происшествия