Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210408/elektrichka-1727409578.html
Машинист получил срок после гибели девушки, зажатой дверьми электрички
Машинист получил срок после гибели девушки, зажатой дверьми электрички
Машинист и его помощник осуждены на два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года за гибель девушки, которую зажало дверьми... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T17:12
2021-04-08T17:12
россия
октябрьская железная дорога
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593061774_0:252:3072:1979_1920x0_80_0_0_de9e43a1e9a191b1e1bdb01fc263970f.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Машинист и его помощник осуждены на два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года за гибель девушки, которую зажало дверьми электрички в Москве, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.По данным следствия, в ноябре 2020 года на остановочном пункте "Рижская" Октябрьской железной дороги 16-летнюю студентку московского колледжа зажало дверьми электрички, девушка упала между платформой и поездом и получила смертельные травмы. Как установил Северный следственный отдел на транспорте, инцидент произошел из-за нарушения должностных инструкций локомотивной бригадой.Железнодорожники осуждены по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека". Кроме того, суд частично удовлетворил иски родителей о компенсации имущественного ущерба и морального вреда.
https://radiosputnik.ria.ru/20210404/pozhary-1604184358.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593061774_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_9c275ead1b1ee8150004681c249b1e4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, октябрьская железная дорога, москва, происшествия

Машинист получил срок после гибели девушки, зажатой дверьми электрички

17:12 08.04.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЭлектропоезд у платформы открывшейся реконструированной станции "Баковка" на Московском центральном диаметре
Электропоезд у платформы открывшейся реконструированной станции Баковка на Московском центральном диаметре - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Машинист и его помощник осуждены на два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года за гибель девушки, которую зажало дверьми электрички в Москве, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
По данным следствия, в ноябре 2020 года на остановочном пункте "Рижская" Октябрьской железной дороги 16-летнюю студентку московского колледжа зажало дверьми электрички, девушка упала между платформой и поездом и получила смертельные травмы. Как установил Северный следственный отдел на транспорте, инцидент произошел из-за нарушения должностных инструкций локомотивной бригадой.
На месте пожара на станции Малоярославец в Калужской области - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
4 апреля, 17:25
Объятую огнем электричку в Калужской области засняли на видео
"Приговором суда машинисту и его помощнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком в 3 года", - говорится в сообщении.
Железнодорожники осуждены по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека". Кроме того, суд частично удовлетворил иски родителей о компенсации имущественного ущерба и морального вреда.
 
РоссияОктябрьская железная дорогаМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач рассказала, как есть и не толстеть
03:41Роспотребнадзор дал рекомендации страдающим сезонной аллергией
03:30Врач рассказал, как продлить молодость
03:22Госсекретарь США объяснил слова Байдена о Путине
03:16Ростех сообщил об успешных испытаниях демонстратора новых двигателей
03:05"Коммерсант" сообщил о подорожании майонеза и соусов на десять процентов
02:48Глава ДНР назвал нелепым заявление Зеленского о вступлении Украины в НАТО
02:43В МВД рассказали, за что иностранцев чаще всего высылают из России
02:39Во Владивостоке из-за пожара из общежития эвакуировали почти 300 человек
02:34В Приморье ответили на сообщения о приманивании тигра собаками
02:15Эксперт назвал отличительные признаки поддельного лекарства
02:10Эксперт объяснил, для чего нужен режим полета в телефоне
01:47Facebook и Instagram восстановили работу после сбоев
01:29На "лучший в мире" отель в Париже совершили налет, сообщает AFP
01:24При стрельбе в Техасе погиб один человек
01:24В ДНР заявили о флаге Вермахта на посещенных Зеленским позициях ВСУ
01:20Матвиенко призвала проанализировать правовую базу после пандемии COVID-19
01:11Юрист рассказал, как выявляют нелегальную аренду жилья
01:05Матвиенко сравнила потери России от пандемии с другими странами
00:59В работе Instagram и Facebook произошел сбой
Лента новостейМолния