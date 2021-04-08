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https://ria.ru/20210408/elektrichestvo-1727333402.html
Эксперт рассказал, как сделать плату за электроэнергию справедливее
Эксперт рассказал, как сделать плату за электроэнергию справедливее
Сделать плату за электроэнергию в РФ более справедливой можно, в частности, с помощью либерализации цен на нее, то есть ослабления госрегулирования в этой... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T11:30
2021-04-08T13:34
россия
жкх
экономика
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Сделать плату за электроэнергию в РФ более справедливой можно, в частности, с помощью либерализации цен на нее, то есть ослабления госрегулирования в этой области, заявил РИА Новости ведущий эксперт направления "Экономика энергетики и климат" Центра стратегических разработок Олег Колобов.Он напомнил, что перекрестное субсидирование, при котором за более низкие тарифы на электроэнергию для населения и других потребителей, кто приравнен к нему, доплачивают остальные, - одна из основных проблем российской электроэнергетики, и ее решение требует целого комплекса мер.При этом он считает, что необходимо также пересмотреть состав льготных категорий. Например, население, проживающее в квартирах с электроплитами (современные новостройки и многоэтажные многоквартирные дома), часто характеризуется высокими доходами.Ранее в четверг газета "Известия" сообщила со ссылкой на протокол совещания Госсовета РФ по направлению "энергетика", что власти обсуждают введение дополнительных льгот для малоимущих по оплате электроэнергии. Речь о субсидировании тарифов на электроэнергию для социально незащищенных слоев населения. Такая мера может быть реализована в случае перехода к экономически обоснованным тарифам, который предусматривает повышение тарифов для граждан с высоким доходом.
https://ria.ru/20210402/tarify-1603993234.html
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россия, жкх, экономика

Эксперт рассказал, как сделать плату за электроэнергию справедливее

11:30 08.04.2021 (обновлено: 13:34 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовУстановка умных счетчиков
Установка умных счетчиков - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Сделать плату за электроэнергию в РФ более справедливой можно, в частности, с помощью либерализации цен на нее, то есть ослабления госрегулирования в этой области, заявил РИА Новости ведущий эксперт направления "Экономика энергетики и климат" Центра стратегических разработок Олег Колобов.
Он напомнил, что перекрестное субсидирование, при котором за более низкие тарифы на электроэнергию для населения и других потребителей, кто приравнен к нему, доплачивают остальные, - одна из основных проблем российской электроэнергетики, и ее решение требует целого комплекса мер.
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"Во-первых, необходима постепенная либерализация цен для населения и других льготников. Либерализация должна быть поэтапной, с понятным пояснением для потребителей. При этом нежелателен старт в период снижения доходов населения. Льготы для населения необходимо оставлять, но делать их адресными. Помочь осуществить мягкий переход к нерегулируемым ценам может, например, введение прогрессивной шкалы тарифов на электроэнергию в зависимости от объема потребления, которая успешно применяется в Республике Крым и городе Севастополе", - сказал Колобов.
При этом он считает, что необходимо также пересмотреть состав льготных категорий. Например, население, проживающее в квартирах с электроплитами (современные новостройки и многоэтажные многоквартирные дома), часто характеризуется высокими доходами.
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"Во-вторых, требуется масштабная ревизия надбавок к цене мощности с целью сокращения финансовой нагрузки на потребителей оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ), которая транслируется и на розничных потребителей, а также продолжение работы по оптимизации издержек генерирующих, сетевых и сбытовых компаний", - добавил Колобов.
Ранее в четверг газета "Известия" сообщила со ссылкой на протокол совещания Госсовета РФ по направлению "энергетика", что власти обсуждают введение дополнительных льгот для малоимущих по оплате электроэнергии. Речь о субсидировании тарифов на электроэнергию для социально незащищенных слоев населения. Такая мера может быть реализована в случае перехода к экономически обоснованным тарифам, который предусматривает повышение тарифов для граждан с высоким доходом.
 
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