https://ria.ru/20210408/elektrichestvo-1727333402.html

Эксперт рассказал, как сделать плату за электроэнергию справедливее

Эксперт рассказал, как сделать плату за электроэнергию справедливее

Сделать плату за электроэнергию в РФ более справедливой можно, в частности, с помощью либерализации цен на нее, то есть ослабления госрегулирования в этой... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T11:30

2021-04-08T11:30

2021-04-08T13:34

россия

жкх

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594460907_0:192:2959:1856_1920x0_80_0_0_866436c93e900b16b81738f99ad6c10d.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Сделать плату за электроэнергию в РФ более справедливой можно, в частности, с помощью либерализации цен на нее, то есть ослабления госрегулирования в этой области, заявил РИА Новости ведущий эксперт направления "Экономика энергетики и климат" Центра стратегических разработок Олег Колобов.Он напомнил, что перекрестное субсидирование, при котором за более низкие тарифы на электроэнергию для населения и других потребителей, кто приравнен к нему, доплачивают остальные, - одна из основных проблем российской электроэнергетики, и ее решение требует целого комплекса мер.При этом он считает, что необходимо также пересмотреть состав льготных категорий. Например, население, проживающее в квартирах с электроплитами (современные новостройки и многоэтажные многоквартирные дома), часто характеризуется высокими доходами.Ранее в четверг газета "Известия" сообщила со ссылкой на протокол совещания Госсовета РФ по направлению "энергетика", что власти обсуждают введение дополнительных льгот для малоимущих по оплате электроэнергии. Речь о субсидировании тарифов на электроэнергию для социально незащищенных слоев населения. Такая мера может быть реализована в случае перехода к экономически обоснованным тарифам, который предусматривает повышение тарифов для граждан с высоким доходом.

https://ria.ru/20210402/tarify-1603993234.html

https://realty.ria.ru/20210323/pereplata-1602429465.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жкх, экономика