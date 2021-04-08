ЛНР заявила об украинских силовиках на участке разведения сил в Донбассе
18:52 08.04.2021 (обновлено: 04:01 09.04.2021)
ЛУГАНСК, 8 апр - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала пребывание двух украинских силовиков на участке отвода сил и средств у частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
"На бывших позициях ВСУ в зоне разведения сил и средств вблизи населенного пункта Золотое отмечено нахождение двух военнослужащих 92-й бригады ВСУ", - заявил офицер пресс-службы.
Филипоненко уточнил, что подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за украинскими силовиками, строго придерживаясь условий действующего перемирия и готовы по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки.
В 2016 году контактная группа по Донбассу подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого. В октябре 2019 года украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили к повторному отводу сил в Золотом. В конце ноября того же года стороны завершили все мероприятия в рамках разведения сил и средств на данном участке.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.