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ЛНР заявила об украинских силовиках на участке разведения сил в Донбассе
ЛНР заявила об украинских силовиках на участке разведения сил в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала пребывание двух украинских силовиков на участке отвода сил и средств у частично РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-08T18:52
2021-04-09T04:01
станица луганская
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 8 апр - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала пребывание двух украинских силовиков на участке отвода сил и средств у частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.Филипоненко уточнил, что подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за украинскими силовиками, строго придерживаясь условий действующего перемирия и готовы по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки.В 2016 году контактная группа по Донбассу подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого. В октябре 2019 года украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили к повторному отводу сил в Золотом. В конце ноября того же года стороны завершили все мероприятия в рамках разведения сил и средств на данном участке.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210408/zelenskiy-1727398743.html
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станица луганская, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

ЛНР заявила об украинских силовиках на участке разведения сил в Донбассе

18:52 08.04.2021 (обновлено: 04:01 09.04.2021)
 
© REUTERS / Serhiy TakhmazovУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© REUTERS / Serhiy Takhmazov
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ЛУГАНСК, 8 апр - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала пребывание двух украинских силовиков на участке отвода сил и средств у частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

"На бывших позициях ВСУ в зоне разведения сил и средств вблизи населенного пункта Золотое отмечено нахождение двух военнослужащих 92-й бригады ВСУ", - заявил офицер пресс-службы.

Филипоненко уточнил, что подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за украинскими силовиками, строго придерживаясь условий действующего перемирия и готовы по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки.
В 2016 году контактная группа по Донбассу подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого. В октябре 2019 года украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили к повторному отводу сил в Золотом. В конце ноября того же года стороны завершили все мероприятия в рамках разведения сил и средств на данном участке.
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
Вчера, 16:16
Зеленский встретился с военными на линии соприкосновения в Донбассе
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
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