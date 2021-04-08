Киев не дал объяснений по поводу гибели ребенка и мужчины, заявили в ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела на въезде в село Васильевка Донецкой области
ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Киев на внеочередном заседании контактной группы в среду не предоставил итоги разбирательства по вопросу гибели жителя Донецка от пули украинского снайпера и пятилетнего ребенка в поселке Александровское из-за беспилотника украинских силовиков, сообщил в четверг пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах по Донбассу Владислав Московский.
Внеочередное заседание контактной группы по Донбассу прошло в среду в режиме видеоконференции. По его итогам полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев вновь попытался исказить меры по обеспечению перемирия в Донбассе, заседание закончилось безрезультатно. В МИД ДНР отметили, что представители киевской делегации отказались согласовать практические шаги по выполнению мер по перемирию в Донбассе.
"Практического результата в рамках прошедшего, внеочередного заседания контактной группы сторонам достичь не удалось. Как и ожидалось, представители Киева не были готовы предоставить ожидаемые нами разбирательства по фактам убийства вооруженными формированиями Украины пожилого мирного жителя в Александровке 22 марта и убийства пятилетнего мальчика в населенном пункте Александровское 2 апреля", - написал Московский в Telegram-канале.
Ранее в ДНР заявили, что 22 марта выстрелом украинского снайпера на западе Донецка был убит мирный житель. Второго апреля в результате применения украинскими силовиками ударного беспилотника в поселке Александровское погиб пятилетний мальчик.
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Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.