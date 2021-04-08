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Козак оценил роль США в обострении ситуации в Донбассе
Козак оценил роль США в обострении ситуации в Донбассе
Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак выразил сомнение в том, что США толкают президента Украины Владимира Зеленского на обострение в Донбассе. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T15:55
2021-04-08T15:55
донбасс
донецкая народная республика
денис пушилин
владимир зеленский
дмитрий козак
германия
оон
сша
в мире
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак выразил сомнение в том, что США толкают президента Украины Владимира Зеленского на обострение в Донбассе."Я не думаю, что американцы толкают Зеленского на бруствер, на линию фронта, чтобы он начал перестрелку с представителями Донбасса. Скорее всего, этого нет", - добавил Козак.Он отметил, что все зависит от того, какие геополитические интересы преследуют США."У США фантомные боли по поводу существования Советского Союза, они не очень хотят, чтобы на этом пространстве было какое-то единство, дружба и единая внутренняя и внешняя политика", - подчеркнул Козак.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе.В ДНР также заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово". В ДНР сообщали, что 3 апреля погиб ребенок после того, как киевские силовики применили беспилотник со взрывным устройством.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных – не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210406/donbass-1727071136.html
https://ria.ru/20210408/ukraina-1727258909.html
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донецкая народная республика
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донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир зеленский, дмитрий козак, германия, оон, сша, в мире

Козак оценил роль США в обострении ситуации в Донбассе

15:55 08.04.2021
 
© РИА Новости / Олеся ПотаповаСело Желтое (на линии соприкосновения), ЛНР
Село Желтое (на линии соприкосновения), ЛНР - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Олеся Потапова
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак выразил сомнение в том, что США толкают президента Украины Владимира Зеленского на обострение в Донбассе.

"Что касается американского влияния, я бы не стал сильно преувеличивать внешнее влияние. Конечно, для молодых людей внешняя поддержка, внешняя активность имеет значение, но не определяющее. Все равно они руководствуются внутриполитическими соображениями, прежде всего, с точки зрения поддержания своего рейтинга, своей власти и так далее", - сказал Козак журналистам.

"Я не думаю, что американцы толкают Зеленского на бруствер, на линию фронта, чтобы он начал перестрелку с представителями Донбасса. Скорее всего, этого нет", - добавил Козак.
Он отметил, что все зависит от того, какие геополитические интересы преследуют США.
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"У США фантомные боли по поводу существования Советского Союза, они не очень хотят, чтобы на этом пространстве было какое-то единство, дружба и единая внутренняя и внешняя политика", - подчеркнул Козак.
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе.
В ДНР также заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово". В ДНР сообщали, что 3 апреля погиб ребенок после того, как киевские силовики применили беспилотник со взрывным устройством.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных – не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
ДонбассДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВладимир ЗеленскийДмитрий КозакГерманияООНСШАВ мире
 
 
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