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Козак обвинил Францию и Германию в непоследовательности по Донбассу
Козак обвинил Францию и Германию в непоследовательности по Донбассу
Германия и Франция на переговорах по урегулированию в Донбассе занимают непоследовательную позицию и не имеют заинтересованности в разрешении конфликта, сказал... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T15:19
2021-04-08T15:19
россия
дмитрий козак
франция
германия
в мире
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Германия и Франция на переговорах по урегулированию в Донбассе занимают непоследовательную позицию и не имеют заинтересованности в разрешении конфликта, сказал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак."Мы видим, что Германия и Франция в переговорном процессе занимают крайне непоследовательную позицию и прямой заинтересованности в урегулировании конфликта в той последовательности, которую они декларируют и приверженность которой они декларируют, я имею в виду, минским соглашениям, - ее нет", - сказал Козак на пресс-конференции.
https://ria.ru/20210408/provokatsiya-1727252863.html
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россия, дмитрий козак, франция, германия, в мире

Козак обвинил Францию и Германию в непоследовательности по Донбассу

15:19 08.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Германия и Франция на переговорах по урегулированию в Донбассе занимают непоследовательную позицию и не имеют заинтересованности в разрешении конфликта, сказал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
"Мы видим, что Германия и Франция в переговорном процессе занимают крайне непоследовательную позицию и прямой заинтересованности в урегулировании конфликта в той последовательности, которую они декларируют и приверженность которой они декларируют, я имею в виду, минским соглашениям, - ее нет", - сказал Козак на пресс-конференции.
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