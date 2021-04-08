https://ria.ru/20210408/donbass-1727385863.html
Козак обвинил Францию и Германию в непоследовательности по Донбассу
Козак обвинил Францию и Германию в непоследовательности по Донбассу
Германия и Франция на переговорах по урегулированию в Донбассе занимают непоследовательную позицию и не имеют заинтересованности в разрешении конфликта, сказал... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T15:19
2021-04-08T15:19
2021-04-08T15:19
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Германия и Франция на переговорах по урегулированию в Донбассе занимают непоследовательную позицию и не имеют заинтересованности в разрешении конфликта, сказал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак."Мы видим, что Германия и Франция в переговорном процессе занимают крайне непоследовательную позицию и прямой заинтересованности в урегулировании конфликта в той последовательности, которую они декларируют и приверженность которой они декларируют, я имею в виду, минским соглашениям, - ее нет", - сказал Козак на пресс-конференции.
https://ria.ru/20210408/provokatsiya-1727252863.html
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