https://ria.ru/20210408/donbass-1727385863.html

Козак обвинил Францию и Германию в непоследовательности по Донбассу

Козак обвинил Францию и Германию в непоследовательности по Донбассу

Германия и Франция на переговорах по урегулированию в Донбассе занимают непоследовательную позицию и не имеют заинтересованности в разрешении конфликта, сказал... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T15:19

2021-04-08T15:19

2021-04-08T15:19

россия

дмитрий козак

франция

германия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156346/38/1563463878_0:122:3042:1833_1920x0_80_0_0_462c7d07cc610d2d2fc31aa8d8dc65d6.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Германия и Франция на переговорах по урегулированию в Донбассе занимают непоследовательную позицию и не имеют заинтересованности в разрешении конфликта, сказал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак."Мы видим, что Германия и Франция в переговорном процессе занимают крайне непоследовательную позицию и прямой заинтересованности в урегулировании конфликта в той последовательности, которую они декларируют и приверженность которой они декларируют, я имею в виду, минским соглашениям, - ее нет", - сказал Козак на пресс-конференции.

https://ria.ru/20210408/provokatsiya-1727252863.html

россия

франция

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий козак, франция, германия, в мире